"الذكاء الاصطناعي" يصل إلى "الشامبو".. كيف ذلك؟

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وفي هذا السياق، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، في تصريحات لـ" "، إن الذكاء الاصطناعي مكّن الشركة من تحديد جزيئات مستخدمة في بالبشرة يمكن إعادة توظيفها في صناعة الشامبو، كما ساعدها على تطوير منتجات جديدة بسرعة تزيد بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالسابق.وأوضح فابريس ميجاربان، رئيس وحدة المنتجات الاستهلاكية في لوريال، أن الشركة بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مختبراتها قبل أربع سنوات، حيث تعتمد هذه التقنية على التنبؤ بتأثير الجزيئات على البشرة والشعر، ما أتاح اكتشاف استخدامات جديدة لمكونات موجودة بالفعل.وذكر أن أحدث ابتكارات الشركة تمثل في إعادة استخدام جزيئات كانت مخصصة للعناية بالبشرة في تطوير شامبو يحتوي على الكولاجين، بهدف منح الشعر مزيداً من الحيوية والكثافة.وقال ميجاربان، خلال القمة العالمية لمنتدى السلع الاستهلاكية التي عُقدت في فيينا أواخر يونيو، إن الذكاء الاصطناعي يتيح "تخيّل تركيبات جديدة من الجزيئات واكتشاف فوائد جديدة لها"، بما يسرّع عمليات البحث والتطوير بشكل كبير.ويأتي ذلك بعد إطلاق الرئيس التنفيذي لشركة لوريال، نيكولاس هيرونيموس، العام الماضي "خطة لتحفيز الجمال"، الهادفة إلى تعزيز الابتكار، عقب تسجيل المجموعة أبطأ وتيرة نمو في مبيعاتها منذ سنوات.ولا تقتصر هذه التوجهات على لوريال، إذ أكد مسؤولون تنفيذيون أن شركات عالمية، من بينها **نستله** المالكة لعلامة "نسكافيه"، و"هاليون" المصنعة لمعجون أسنان "سنسوداين"، و"مونديليز" المنتجة لعلامتي "كادبوري" و"توبليرون"، باتت تعتمد الذكاء الاصطناعي في ابتكار المنتجات، واختبار المكونات بسرعة أكبر، وتوليد أفكار جديدة للوصفات، فضلاً عن تحسين كفاءة سلاسل التوريد.من جانبه، وصف فيليبو كاتالانو، رئيس قسم المعلومات والتكنولوجيا الرقمية في مونديليز، الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي بأنه "نقطة تحول" في تطوير المنتجات، مشيراً إلى أن التقنية أسهمت في تسريع عمليات التطوير وإعادة ابتكار الوصفات.وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي في الشركة تقلص عدد العينات التي يتم إنتاجها خلال مراحل التطوير، وساعدت بالفعل في ابتكار بسكويت خالٍ من الجلوتين، إلى جانب تطوير وصفة جديدة لأحد أنواع البسكويت، لافتاً إلى أن نحو 60% من الوصفات التي اقترحتها الأداة حققت أداءً أفضل من حيث القيمة الغذائية والاستدامة والتكلفة.وأكد كاتالانو أن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر طبيعة العمل فحسب، بل يختصر الزمن اللازم لإنجازه، موضحاً أنه بات يحول عمليات كانت تستغرق أشهراً إلى أسابيع، أو سنوات إلى بضعة أشهر.