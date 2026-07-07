الشخص بجانب الوقت في هاتف آيفون.. هذا ما يرمز إليه

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تسبب ظهور رمز صغير على شكل شخص بجانب الساعة في هواتف آيفون تساؤلات لدى عدد من المستخدمين، خاصة مع ظهوره أحيانًا واختفائه في أوقات أخرى من شريط الحالة أعلى الشاشة.وفقًا لشرح تقني، فإن هذا الرمز لا يشير إلى مشكلة في الهاتف ولا إلى تنبيه خطير، بل هو مؤشر على أن وضع التركيز Focus Mode مفعل حاليًا على الجهاز، وبالتحديد وضع Personal .وتم تقديم ميزة Focus من قبل ابتداءً من نظام iOS 15، وهي تهدف إلى تقليل الإشعارات والمشتتات حسب حالة المستخدم، مثل العمل أو النوم أو الوقت الشخصي.كل وضع من أوضاع التركيز في آيفون يمتلك رمزًا خاصًا به، فرمز الشخص يعني وضع Personal، أما رمز السرير يعني وضع Sleep ورمز السيارة يعني وضع Driving، كذلك هنالك رموز أخرى مخصصة حسب الإعدادات.وبالتالي، ظهور رمز الشخص يعني فقط أن الهاتف في وضع الشخصي، وهو أحد أوضاع تقليل الإشعارات.وعند تشغيل وضع التركيز، يتم تقليل أو فلترة الإشعارات، ويسمح فقط لتطبيقات أو جهات اتصال محددة بالوصول إليك.كما يمكن إخفاء الإشعارات غير المهمة مؤقتًا.مع أنه يمكن أيضًا تخصيص هذا الوضع بالكامل حسب احتياجات المستخدم، مثل الدراسة أو الراحة أو العمل.وإذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى هذا الوضع، يمكن إيقافه بسهولة عبر فتح Control Center والضغط على Focus وإلغاء تفعيل وضع Personal.وبمجرد إيقافه، يختفي رمز الشخص من شريط الحالة فورًا.(إرم نيوز)