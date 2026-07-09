سامسونغ تستعد لتوسيع منظومتها الذكية

تترقب الأوساط التقنية حدث "Galaxy Unpacked 2026" الذي تستعد شركة سامسونغ لتنظيمه في 22 تمو الجاري بالعاصمة ، وسط توقعات بالكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، تشمل هواتف قابلة للطي، وساعات ذكية، إلى جانب أول نظارة ذكية للشركة، مع تركيز واضح على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث يوم الأربعاء 22 عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت وسط الصيفي، الموافق الرابعة مساءً بتوقيت ، وسيُبث مباشرة عبر المنصات الرسمية لسامسونغ.

هواتف قابلة للطي بتحديثات جديدة

يتوقع أن تتصدر الهواتف القابلة للطي قائمة إعلانات سامسونغ، وفي مقدمتها Galaxy Z Flip 8، الذي سيحافظ على تصميمه القابل للطي عموديًا، مع تحسينات تشمل شاشة داخلية أكثر تطورًا، وتقليل أثر الطي في منتصف الشاشة، إلى جانب أداء أقوى وعمر بطارية أطول.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يعمل بمعالج Exynos 2600 في عدد من الأسواق، فيما قد تحصل النسخ المخصصة للولايات المتحدة على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بالإضافة إلى تطويرات في الكاميرات وتجربة الاستخدام مقارنة بالإصدار السابق.

كما يُنتظر أن تكشف الشركة عن Galaxy Z Fold 8 بتصميم محدث وشاشة داخلية أكبر تمنح المستخدم تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية عند فتح الهاتف.

وتتحدث التوقعات أيضًا عن إطلاق نسخة Galaxy Z Fold 8 Ultra، التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن أعلى المواصفات، مع شاشة أكبر، ونظام تصوير مطور، وبطارية ذات سعة أعلى، فضلًا عن ذاكرة أكبر ومعالج أكثر قوة.

ساعات ذكية جديدة

ولا تقتصر إعلانات سامسونغ على الهواتف، إذ يُتوقع أن تكشف عن ساعتي Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2، مع تحسينات في الأداء وعمر البطارية، إضافة إلى مزايا صحية ورياضية أكثر تطورًا، مدعومة بقدرات موسعة للذكاء الاصطناعي.

أول نظارة ذكية من سامسونغ

ومن أبرز الإعلانات المنتظرة، دخول سامسونغ المحتمل إلى سوق النظارات الذكية عبر إطلاق Galaxy Glasses، والتي يُتوقع أن تعمل بمنصة Android XR، مع دمج مساعد Google Gemini للذكاء الاصطناعي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن النظارة ستضم كاميرا وسماعات مدمجة، مع تصميم خفيف يناسب الاستخدام اليومي، في خطوة تهدف إلى منافسة الشركات الكبرى في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء.

الذكاء الاصطناعي في قلب المنظومة

ويتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي القاسم المشترك بين جميع الأجهزة الجديدة، إذ تسعى سامسونغ إلى توسيع دمجه في الهواتف والساعات والنظارات، بما يوفر تجربة استخدام أكثر تكاملًا وذكاءً.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة من الأجهزة الذكية، تجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الاستخدام اليومي وتعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا العالمي.