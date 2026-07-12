من منصة "آكس".. محرر فيديو لهواتف "آيفون"

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ويضم التحديث أدوات تصوير وتحرير ضمن واجهة واحدة، تتيح للمستخدمين تسجيل الفيديو وتعديله ونشره من داخل التطبيق، كما يدعم ميزة "الشاشة الخضراء" (Green Screen)، وإضافة ترجمات توضيحية بلغات متعددة مع إمكانية تخصيص مظهرها.وقال رئيس المنتجات في "إكس"، ، إن دعم صناع المحتوى وتشجيعهم على إنتاج فيديوهات أصلية يُعد من أولويات الشركة، مؤكداً أن مزايا إضافية ستصل إلى محرر الفيديو خلال الأسابيع المقبلة. وأشار أيضاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيق أندرويد، ما يمهد لإطلاق المحرر على هذا النظام لاحقاً.ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية "إكس" لتعزيز حضور الفيديو على المنصة، بعدما أطلقت خلال الفترة الماضية تبويباً مخصصاً للفيديو، وأتاحت ميزة تسجيل ردود المستخدمين عبر الفيديو، إلى جانب تشجيع المحتوى الأصلي وتقليل ظهور المنشورات المعاد نشرها من منصات أخرى.ورغم هذه الخطوات، لا تزال "إكس" تسعى إلى تقليص مع منصات مثل تيك توك وإنستغرام ، عبر الاستثمار في أدوات صناعة المحتوى وبرامج دعم المبدعين.كذلك، يخدم التوسع في المحتوى الأصلي خطط الشركة لتطوير نموذج "Grok"، الذي يعتمد في تدريبه على المحتوى العام المنشور عبر منصة "إكس".