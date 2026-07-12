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تكنولوجيا وعلوم

من منصة "آكس".. محرر فيديو لهواتف "آيفون"

Lebanon 24
12-07-2026 | 05:00
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من منصة آكس.. محرر فيديو لهواتف آيفون
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قدمت منصة "إكس" محرر فيديو جديداً مدمجاً داخل تطبيقها لهواتف آيفون، في خطوة تهدف إلى تشجيع المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو أصلية ونشرها مباشرة عبر المنصة، بدلاً من إعادة مشاركة مقاطع من تطبيقات أخرى.

ويضم التحديث أدوات تصوير وتحرير ضمن واجهة واحدة، تتيح للمستخدمين تسجيل الفيديو وتعديله ونشره من داخل التطبيق، كما يدعم ميزة "الشاشة الخضراء" (Green Screen)، وإضافة ترجمات توضيحية بلغات متعددة مع إمكانية تخصيص مظهرها.
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وقال رئيس المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، إن دعم صناع المحتوى وتشجيعهم على إنتاج فيديوهات أصلية يُعد من أولويات الشركة، مؤكداً أن مزايا إضافية ستصل إلى محرر الفيديو خلال الأسابيع المقبلة. وأشار أيضاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيق أندرويد، ما يمهد لإطلاق المحرر على هذا النظام لاحقاً.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية "إكس" لتعزيز حضور الفيديو على المنصة، بعدما أطلقت خلال الفترة الماضية تبويباً مخصصاً للفيديو، وأتاحت ميزة تسجيل ردود المستخدمين عبر الفيديو، إلى جانب تشجيع المحتوى الأصلي وتقليل ظهور المنشورات المعاد نشرها من منصات أخرى.

ورغم هذه الخطوات، لا تزال "إكس" تسعى إلى تقليص الفجوة مع منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، عبر الاستثمار في أدوات صناعة المحتوى وبرامج دعم المبدعين.

كذلك، يخدم التوسع في المحتوى الأصلي خطط الشركة لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي "Grok"، الذي يعتمد في تدريبه على المحتوى العام المنشور عبر منصة "إكس".
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