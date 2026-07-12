تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

7 مؤشرات تكشف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-07-2026 | 16:00
A-
A+
7 مؤشرات تكشف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
7 مؤشرات تكشف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصبحت تقنيات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل أدوات غوغل الحديثة، قادرة على إنتاج صور شديدة الواقعية إلى درجة يصعب معها أحيانًا التمييز بينها وبين الصور الحقيقية، خصوصًا عند مشاهدتها بسرعة.

لكن رغم التطور الكبير لهذه الأدوات، لا تزال هناك مؤشرات يمكن أن تساعد في كشف الصور المزيفة. وبحسب خبراء التقنية، فإن الانتباه إلى بعض التفاصيل قد يقلل من احتمالية الوقوع في الخداع.

1- البحث عن العلامات المائية

تعد العلامات المائية من أولى الإشارات التي يمكن التحقق منها، إذ قد تضع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي إشارات مرئية أو مخفية على الصور التي تنتجها. لذلك من المفيد فحص زوايا الصورة والتدقيق في أي رموز أو علامات غير مألوفة.

كما تستخدم بعض الشركات تقنيات علامات مائية غير مرئية، مثل نظام SynthID من غوغل، الذي يمكنه المساعدة في تحديد ما إذا كانت الصورة منشأة بواسطة أدوات معينة، لكن غياب هذه العلامة لا يعني بالضرورة أن الصورة حقيقية.

2- التحقق من مصدر الصورة

يعد البحث العكسي عن الصور وسيلة مهمة لمعرفة أصلها. فإذا كانت الصورة حقيقية ومنتشرة، فمن المحتمل العثور على مصدرها أو معلومات مرتبطة بها عبر محركات البحث.

أما إذا ظهرت الصورة فقط في منشورات تتحدث عن خداع المستخدمين أو لم يُعرف لها مصدر واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

3- التدقيق في النصوص داخل الصورة

لا تزال بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في إنتاج نصوص طويلة أو دقيقة داخل الصور، وقد تظهر الكلمات مشوهة أو غير مفهومة.

لذلك فإن وجود نصوص غير منطقية أو أخطاء غريبة في الكتابات داخل الصورة قد يكون علامة على أنها مصطنعة، رغم أن النماذج الحديثة أصبحت أكثر قدرة على إنتاج نصوص واضحة.

4- ملاحظة التفاصيل غير الطبيعية

غالبًا ما تحتوي الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي على تفاصيل تبدو مثالية أو غريبة بشكل يصعب تفسيره، مثل خلفيات غير واقعية، أو عناصر ناقصة، أو ملامح غير طبيعية.

وقد تحتاج ملاحظة هذه الأخطاء إلى بعض التدريب، لكنها تصبح أسهل مع المقارنة بين الصور الحقيقية والمولدة.

5- فحص منطقية الصورة وسياقها

لا يكفي أن تبدو الصورة واقعية، بل يجب التفكير في مدى منطقيتها. فقد تكشف بعض التفاصيل غير المعقولة أنها مصطنعة، مثل تصميمات داخلية غير قابلة للتنفيذ أو مواقف لا تتناسب مع الشخص الظاهر في الصورة.

كما أن حساب الشخص أو الجهة التي نشرت الصورة قد يقدم مؤشرات إضافية، خصوصًا إذا كان مرتبطًا بمحتوى الذكاء الاصطناعي.

6- الانتباه إلى جودة الصورة وحجمها

قد تكشف خصائص الملف عن طبيعة الصورة. فالصور منخفضة الجودة أو المضغوطة بشدة قد تكون ناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا إذا لم يكن لها مصدر واضح.

لكن هذه القاعدة ليست ثابتة، إذ أصبحت الأدوات الحديثة قادرة على إنتاج صور عالية الدقة تصل إلى 4K.

7- استخدام أدوات كشف الصور بالذكاء الاصطناعي

تتوفر العديد من الخدمات التي تحلل الصور وتحاول تحديد ما إذا كانت مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد تقدم هذه الأدوات نسبة تقديرية لاحتمال كون الصورة مزيفة.

ومع ذلك، لا تزال نتائجها غير مضمونة بشكل كامل، لذلك يُفضل استخدامها كعامل مساعد إلى جانب فحص الصورة وسياقها ومصدرها.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح التحقق من الصور مهارة ضرورية، إذ لم يعد الاعتماد على العين المجردة كافيًا دائمًا للتمييز بين الحقيقي والمصطنع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالذكاء الاصطناعي.. هند صبري تتخيل تطوّر شخصياتها الدرامية
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عصر جديد من الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خوفاً على الخصوصية.. غوغل تكشف حقيقة ميزات الذكاء الاصطناعي في "كروم"
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

غير مرئية

القاعدة

الظاهر

المجر

العين

العلا

فيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-12
Lebanon24
09:52 | 2026-07-12
Lebanon24
06:35 | 2026-07-12
Lebanon24
05:00 | 2026-07-12
Lebanon24
04:45 | 2026-07-12
Lebanon24
02:00 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24