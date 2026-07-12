7 مؤشرات تكشف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

أصبحت تقنيات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل أدوات الحديثة، قادرة على إنتاج صور شديدة الواقعية إلى درجة يصعب معها أحيانًا التمييز بينها وبين الصور الحقيقية، خصوصًا عند مشاهدتها بسرعة.

لكن رغم التطور الكبير لهذه الأدوات، لا تزال هناك مؤشرات يمكن أن تساعد في كشف الصور المزيفة. وبحسب خبراء التقنية، فإن الانتباه إلى بعض التفاصيل قد يقلل من احتمالية الوقوع في الخداع.

1- البحث عن العلامات المائية

تعد العلامات المائية من أولى الإشارات التي يمكن التحقق منها، إذ قد تضع بعض أدوات إشارات مرئية أو مخفية على الصور التي تنتجها. لذلك من المفيد فحص زوايا الصورة والتدقيق في أي رموز أو علامات غير مألوفة.

كما تستخدم بعض الشركات تقنيات علامات مائية ، مثل نظام SynthID من غوغل، الذي يمكنه المساعدة في تحديد ما إذا كانت الصورة منشأة بواسطة أدوات معينة، لكن غياب هذه العلامة لا يعني بالضرورة أن الصورة حقيقية.

2- التحقق من مصدر الصورة

يعد البحث العكسي عن الصور وسيلة مهمة لمعرفة أصلها. فإذا كانت الصورة حقيقية ومنتشرة، فمن المحتمل العثور على مصدرها أو معلومات مرتبطة بها عبر محركات البحث.

أما إذا ظهرت الصورة فقط في منشورات تتحدث عن خداع المستخدمين أو لم يُعرف لها مصدر واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

3- التدقيق في النصوص داخل الصورة

لا تزال بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في إنتاج نصوص طويلة أو دقيقة داخل الصور، وقد تظهر الكلمات مشوهة أو غير مفهومة.

لذلك فإن وجود نصوص غير منطقية أو أخطاء غريبة في الكتابات داخل الصورة قد يكون علامة على أنها مصطنعة، رغم أن النماذج الحديثة أصبحت أكثر قدرة على إنتاج نصوص واضحة.

4- ملاحظة التفاصيل غير الطبيعية

غالبًا ما تحتوي الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي على تفاصيل تبدو مثالية أو غريبة بشكل يصعب تفسيره، مثل خلفيات غير واقعية، أو عناصر ناقصة، أو ملامح غير طبيعية.

وقد تحتاج ملاحظة هذه الأخطاء إلى بعض التدريب، لكنها تصبح أسهل مع المقارنة بين الصور الحقيقية والمولدة.

5- فحص منطقية الصورة وسياقها

لا يكفي أن تبدو الصورة واقعية، بل يجب التفكير في مدى منطقيتها. فقد تكشف بعض التفاصيل غير المعقولة أنها مصطنعة، مثل تصميمات داخلية غير قابلة للتنفيذ أو مواقف لا تتناسب مع الشخص في الصورة.

كما أن حساب الشخص أو الجهة التي نشرت الصورة قد يقدم مؤشرات إضافية، خصوصًا إذا كان مرتبطًا بمحتوى الذكاء الاصطناعي.

6- الانتباه إلى جودة الصورة وحجمها

قد تكشف خصائص الملف عن طبيعة الصورة. فالصور منخفضة الجودة أو المضغوطة بشدة قد تكون ناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا إذا لم يكن لها مصدر واضح.

لكن هذه ليست ثابتة، إذ أصبحت الأدوات الحديثة قادرة على إنتاج صور عالية الدقة تصل إلى 4K.

7- استخدام أدوات كشف الصور بالذكاء الاصطناعي

تتوفر العديد من الخدمات التي تحلل الصور وتحاول تحديد ما إذا كانت مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد تقدم هذه الأدوات نسبة تقديرية لاحتمال كون الصورة مزيفة.

ومع ذلك، لا تزال نتائجها غير مضمونة بشكل كامل، لذلك يُفضل استخدامها كعامل مساعد إلى جانب فحص الصورة وسياقها ومصدرها.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح التحقق من الصور مهارة ضرورية، إذ لم يعد الاعتماد على المجردة كافيًا دائمًا للتمييز بين الحقيقي والمصطنع.