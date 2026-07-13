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تكنولوجيا وعلوم

"Cyberpunk 2077" على "Switch 2".. انتظار طويل بنتيجة مفاجئة

Lebanon 24
13-07-2026 | 04:21
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Cyberpunk 2077 على Switch 2.. انتظار طويل بنتيجة مفاجئة
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بعد سنوات من انتظار لاعبي نينتندو، وصلت Cyberpunk 2077 Ultimate Edition أخيراً إلى جهاز Nintendo Switch 2، ويبدو أن الانتظار لم يكن بلا فائدة.
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وبحسب موقع Nintendo Insider، لم يكن من الواقعي إطلاق اللعبة على جهاز Switch الأصلي، رغم نجاح نينتندو سابقاً في استضافة نسخة مفاجئة من The Witcher 3. فحجم Cyberpunk 2077 وتعقيدها التقني كانا أكبر من قدرة الجهاز القديم.

لكن وصول Switch 2 غيّر المعادلة. فالنسخة الجديدة استفادت من قوة الجهاز، ومن سنوات التحديثات والإصلاحات التي خضعت لها اللعبة منذ إطلاقها المتعثر عام 2020، إضافة إلى تضمين توسعة Phantom Liberty كاملة ضمن الإصدار.

ويرى التقرير أن هذه النسخة لم تُنقل إلى الجهاز بشكل عادي، بل جرى ضبطها بعناية كي تقدم أفضل ما يمكن على عتاد Switch 2.

ورغم ذلك، لا يدّعي التقرير أنها أفضل نسخة من اللعبة. فمن يملك PlayStation 5 أو Xbox Series X أو حاسوباً قوياً سيحصل غالباً على أداء ورسوم أفضل. أما على Switch 2، فتستهدف اللعبة 40 إطاراً في الثانية في وضع الأداء، و30 إطاراً في وضع الجودة.

كما تعمل بدقة 1080p عند اللعب على الشاشة الخارجية، فيما تختلف الدقة في وضع الحمل بين 720p و1080p بحسب وضع التشغيل. وهناك بعض التضحيات البصرية أيضاً، مثل كثافة أقل في الحشود وغياب بعض المؤثرات في أماكن معينة.

لكن رغم هذه التنازلات، يصف التقرير اللعبة بأنها واحدة من أجمل ألعاب Switch 2 حتى الآن، خصوصاً في وضع اللعب المحمول، حيث تساعد تقنية VRR في جعل الحركة أكثر سلاسة.

وتدعم نسخة Switch 2 أيضاً ميزات التحكم بالحركة، إضافة إلى وضع Joy-Con 2 Mouse، الذي يقول التقرير إنه يعمل بشكل جيد جداً، بينما تبدو ميزات الحركة أكثر تفاوتاً. وجميع هذه الخيارات اختيارية، ما يمنح اللاعبين حرية أكبر في طريقة اللعب.

ومن النقاط المهمة أيضاً دعم الحفظ المشترك، ما يسمح لمن يملكون اللعبة على منصات أخرى بالتنقل بين الأجهزة ومتابعة التقدم.

أما اللعبة نفسها، فيصفها التقرير بأنها تجربة تقمص أدوار ممتازة، تدور في مدينة Night City، حيث يلعب المستخدم دور المرتزق V الذي يجد نفسه في قلب صراع خطير بعد زرع شريحة تحمل وعي شخصية Johnny Silverhand، التي يؤديها كيانو ريفز.

وتمنح اللعبة اللاعب حرية واسعة في طريقة التقدم، سواء بالقتال المباشر، أو التخفي، أو القرصنة، أو حتى الحوار في بعض المواقف. كما تضم عدداً كبيراً من المهمات الجانبية، بعضها لا يقل قوة عن القصة الرئيسية.

وتضيف توسعة Phantom Liberty منطقة جديدة ومهاماً وشخصيات وآليات لعب إضافية، ما يجعل الإصدار الكامل مليئاً بعشرات الساعات من المحتوى.

وخلاصة المراجعة أن Cyberpunk 2077 Ultimate Edition على Nintendo Switch 2 ليست مجرد نسخة "مقبولة" من لعبة ضخمة، بل نسخة قوية فعلاً، تقدم تجربة محمولة ممتازة مع بعض التنازلات التقنية المفهومة.

ومنح الموقع اللعبة تقييماً بلغ 9 من 10، واصفاً إياها بأنها نقل مذهل للعبة كبيرة، واستعراض مهم لقدرات جهاز Switch 2.
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