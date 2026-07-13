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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات وسعر منافس.. موتورولا تستعد لإطلاق Edge 70 Max

Lebanon 24
13-07-2026 | 08:01
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بمواصفات وسعر منافس.. موتورولا تستعد لإطلاق Edge 70 Max
بمواصفات وسعر منافس.. موتورولا تستعد لإطلاق Edge 70 Max photos 0
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تستعد شركة موتورولا للكشف عن هاتفها الجديد Edge 70 Max، في محاولة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية من خلال جهاز يجمع بين مواصفات متقدمة تقترب من الفئة الرائدة وسعر يُتوقع أن يكون أقل من الهواتف الأعلى تكلفة.
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ويترقب سوق الهواتف الذكية الإعلان الرسمي عن الهاتف، وسط توقعات بدخوله منافسة قوية مع عدد من أبرز أجهزة أندرويد المتاحة حاليًا.

ومن المقرر أن تطلق "موتورولا" هاتف Edge 70 Max رسميًا في السوق الهندية يوم 15 تموز الجاري، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة Edge التي تراهن عليها الشركة لتقديم تجربة متطورة بأسعار أكثر تنافسية.
 
وبحسب تقرير لموقع Digital Trends المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 5 من شركة كوالكوم، وهو من أقوى المعالجات المتاحة ضمن سلسلة Snapdragon، ويستخدم أيضًا في عدد من الهواتف المنافسة.

ويمنح المعالج الهاتف قدرة على تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بمعدلات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية، مع الحفاظ على استقرار الأداء خلال الاستخدام المكثف.

ولتحسين إدارة الحرارة، زودت موتورولا الهاتف بنظام تبريد يعتمد على غرفة بخار ActivMesh بمساحة 5000 مليمتر مربع، بهدف رفع كفاءة التبريد أثناء تشغيل المهام التي تحتاج إلى قدرة معالجة عالية.
 
يأتي الهاتف بشاشة QHD+ LTPO AMOLED بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، إضافة إلى سطوع مرتفع يصل إلى 7000 شمعة، وهي مواصفات غالبًا ما ترتبط بالهواتف الرائدة.

كما يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت من نوع LPDDR5X، فيما لم تعلن الشركة بعد عن خيارات التخزين الداخلية المتاحة.
 
وفي قطاع الطاقة، زودت موتورولا هاتفها الجديد ببطارية تبلغ سعتها 7100 ملّي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واطًا.

كما يتميز الهاتف بدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 25 واطًا، وهي تقنية لا تزال محدودة الانتشار في هواتف أندرويد، وتشبه من حيث الفكرة تقنيات مثل MagSafe من أبل.

وتتوفر هذه الميزة في عدد محدود من الهواتف، من بينها بعض أجهزة HMD Skyline وسلسلة Pixel 10.
 
ومن المتوقع أن تكشف موتورولا عن السعر الرسمي للهاتف بالتزامن مع إطلاقه في 15 تموز، فيما تشير التقديرات إلى أن سعره قد يتراوح بين 50 ألفًا و60 ألف روبية هندية، أي ما يعادل نحو 520 إلى 630 دولارًا. (إرم نيوز) 
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