تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مزايا مهمة في "غوغل Messages".. ما هي؟

Lebanon 24
13-07-2026 | 15:00
A-
A+
مزايا مهمة في غوغل Messages.. ما هي؟
مزايا مهمة في غوغل Messages.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يعتقد كثير من مستخدمي هواتف "أندرويد" أن تطبيق "غوغل Messages" يقتصر على إرسال الرسائل النصية، إلا أنه يضم مجموعةً من المزايا التي تجعل تجربة المراسلة أكثر ذكاءً وسهولةً وأماناً.
Advertisement

ويتميز التطبيق بدعم التشفير من طرف إلى طرف في محادثات "RCS"، بما يضمن عدم تمكن أي جهة من الاطلاع على محتوى الرسائل سوى المرسل والمستلم، إلى جانب أدواتٍ للحماية من الرسائل المزعجة ومحاولات الاحتيال.

كذلك، يتيح الرد على رسالةٍ محددة داخل المحادثة، ما يسهل متابعة النقاشات الطويلة أو الجماعية، إضافةً إلى إمكانية تثبيت المحادثات المهمة في أعلى الشاشة للوصول إليها بسرعة.

ومن أبرز مزاياه أيضاً إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودةٍ عالية عبر تقنية "RCS"، مع إظهار مؤشرات الكتابة وحالة قراءة الرسائل، فضلاً عن إمكانية جدولة الرسائل لإرسالها تلقائياً في وقتٍ يحدده المستخدم.

ويوفر التطبيق أداةَ بحثٍ ذكيةً تتيح العثور على الرسائل أو الصور أو الفيديوهات باستخدام الكلمات المفتاحية أو أسماء جهات الاتصال، كما يمكن ربطه بجهاز الكمبيوتر لمتابعة المحادثات وإرسال الرسائل عبر المتصفح دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

وفي إطار تعزيز قدراته، بدأت "غوغل" بإضافة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل المساعدة في كتابة الرسائل وإعادة صياغتها واقتراح الردود، إلى جانب أدواتٍ لإنشاء محتوى وصور داخل المحادثات، مع الإشارة إلى أن توافر هذه المزايا يختلف بحسب الدولة ونوع الجهاز.

ومع استمرار تطوير "غوغل Messages" واعتماده كتطبيق المراسلة الافتراضي في العديد من هواتف "أندرويد"، بات يوفر تجربةً تتجاوز الرسائل التقليدية، عبر الجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام والخصائص الذكية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
قد لا يعرفها كثيرون.. ميزة مهمة في هواتف "غوغل بيكسل"
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 00:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تعزز التحكم في الرسائل بميزة "Tap to Draft"
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 00:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم جديد "واتسآب".. ميزة مهمة
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 00:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق Android 17 لأجهزة Pixel مع مزايا جديدة
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 00:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

جهاز الكمبيوتر

النقاش

الطويل

بيوتر

درويد

تابت

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-13
Lebanon24
13:30 | 2026-07-13
Lebanon24
10:21 | 2026-07-13
Lebanon24
08:01 | 2026-07-13
Lebanon24
04:21 | 2026-07-13
Lebanon24
02:18 | 2026-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24