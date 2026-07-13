مزايا مهمة في "غوغل Messages".. ما هي؟

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ويتميز التطبيق بدعم التشفير من طرف إلى طرف في محادثات "RCS"، بما يضمن عدم تمكن أي جهة من الاطلاع على محتوى الرسائل سوى المرسل والمستلم، إلى جانب أدواتٍ للحماية من الرسائل المزعجة ومحاولات الاحتيال.كذلك، يتيح الرد على رسالةٍ محددة داخل المحادثة، ما يسهل متابعة النقاشات الطويلة أو الجماعية، إضافةً إلى إمكانية تثبيت المحادثات المهمة في أعلى الشاشة للوصول إليها بسرعة.ومن أبرز مزاياه أيضاً إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودةٍ عالية عبر تقنية "RCS"، مع إظهار مؤشرات الكتابة وحالة قراءة الرسائل، فضلاً عن إمكانية جدولة الرسائل لإرسالها تلقائياً في وقتٍ يحدده المستخدم.ويوفر التطبيق أداةَ بحثٍ ذكيةً تتيح العثور على الرسائل أو الصور أو الفيديوهات باستخدام الكلمات المفتاحية أو أسماء جهات الاتصال، كما يمكن ربطه بجهاز الكمبيوتر لمتابعة المحادثات وإرسال الرسائل عبر المتصفح دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.وفي إطار تعزيز قدراته، بدأت "غوغل" بإضافة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل المساعدة في كتابة الرسائل وإعادة صياغتها واقتراح الردود، إلى جانب أدواتٍ لإنشاء محتوى وصور داخل المحادثات، مع الإشارة إلى أن توافر هذه المزايا يختلف بحسب الدولة ونوع الجهاز.ومع استمرار تطوير "غوغل Messages" واعتماده كتطبيق المراسلة الافتراضي في العديد من هواتف "أندرويد"، بات يوفر تجربةً تتجاوز الرسائل التقليدية، عبر الجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام والخصائص الذكية.