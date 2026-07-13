لمستخدمي "CarPlay".. هذا الخبر سيهمكم جداً

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يتيح "كاربلاي" إعادة ترتيب التطبيقات أو إخفاء تلك غير الضرورية، ما يساعد على تنظيم الشاشة وتسهيل الوصول إلى التطبيقات الأكثر استخداماً أثناء القيادة.ويمكن إجراء ذلك عبر الدخول إلى إعدادات "آيفون"، ثم "General"، وبعدها "CarPlay"، واختيار السيارة المتصلة، قبل تعديل ترتيب التطبيقات أو إزالة ما لا يحتاج إليه المستخدم.يُعد "سيري" من أبرز مزايا "كاربلاي"، إذ يتيح إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل، وتشغيل الموسيقى، والحصول على إرشادات الملاحة باستخدام ، ما يقلّل الحاجة إلى لمس الشاشة ويحدّ من تشتيت الانتباه أثناء القيادة.كما حصل "سيري" في الإصدارات الحديثة من نظام "iOS" على تحسينات جعلت التفاعل الصوتي أكثر ذكاءً وفهماً للسياق.يوفر "كاربلاي" إمكانية التبديل بين الوضع الفاتح والداكن أو اختيار الوضع التلقائي الذي يتغير وفق الإضاءة ووقت اليوم.ويفضّل كثير من السائقين استخدام الوضع الداكن ليلاً لأنه يخفف سطوع الشاشة ويحسّن الرؤية.يتكامل "كاربلاي" مع تطبيقات الملاحة، مثل خرائط "أبل"، لعرض الاتجاهات على شاشة السيارة، مع إمكانية البحث عن الوجهات أو تغيير المسار عبر الأوامر الصوتية.كما تدعم بعض الإصدارات الحديثة عرض التنبيهات وتحديثات الرحلات مباشرة على الشاشة، ما يمنح السائق المعلومات الأساسية من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.يعتمد اختيار طريقة الاتصال على نوع السيارة واحتياجات المستخدم، إذ يوفر الاتصال السلكي أداءً أكثر استقراراً واستجابة أسرع، بينما يمنح الاتصال اللاسلكي سهولة أكبر لأنه يعمل تلقائياً عند دخول السيارة من دون الحاجة إلى توصيل الكابل.يمكن تغيير خلفية "كاربلاي" واختيار التصميم المناسب من الخلفيات التي توفرها "أبل"، ما يمنح الشاشة مظهراً أكثر انسجاماً مع تفضيلات المستخدم، رغم أن خيارات التخصيص لا تزال محدودة مقارنةً بهاتف "آيفون".تواصل "أبل" تطوير "كاربلاي" عبر تحديثات "iOS" المقبلة، مع خطط لإضافة مزايا ترفيهية جديدة، وتعزيز قدرات ، وتحسين طريقة عرض المعلومات، بما يجعل النظام أكثر تكاملاً مع أنظمة السيارات الحديثة.