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تكنولوجيا وعلوم

مجهّز بميزات ممتازة.. سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy Z Flip" القابل للطي

Lebanon 24
16-07-2026 | 01:00
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مجهّز بميزات ممتازة.. سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي
مجهّز بميزات ممتازة.. سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي photos 0
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تحضر شركة سامسونغ لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي " galaxy Z Flip8"، المجهّز بمعالج متطور وميزات ممتازة.
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وحصل الهاتف على هيكل بوزن 180 غ، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، وحمي بإطار من الألمنيوم وطبقات من زجاج Gorilla Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش، وجهّز بمنفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM.

وأتت شاشته الأساسية من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1080/2520) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 397 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية الصغيرة جاءت Super AMOLED بمقاس 4.1 بوصة، دقة عرضها (948/1048) بيكسل، سطوعها يصل إلى 2600 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Exynos 2600 المطور بتقنية 2 نانومتر، ومعالج رسوميات Xclipse 960، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية بدقة (50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 10 ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ أيضا بمنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.
 
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