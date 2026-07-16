تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نهاية 2026.. شركة أبل تستعد لأكبر إعادة تصميم لـ"ماك بوك برو"

Lebanon 24
16-07-2026 | 04:00
A-
A+
نهاية 2026.. شركة أبل تستعد لأكبر إعادة تصميم لـماك بوك برو
نهاية 2026.. شركة أبل تستعد لأكبر إعادة تصميم لـماك بوك برو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ستُطلق شركة "أبل" تحديثا ضخما لجهاز "ماك بوك برو"، قد يكون أحد أكبر التغييرات في تاريخ الكمبيوتر المحمول الاحترافي للشركة.
Advertisement

وتلفت التقارير إلى أن الإصدار القادم سيحصل على تصميم جديد كليًا مع شاشة OLED ودعم اللمس لأول مرة، وتغييرات كبيرة في الشكل والأداء.

ومن أبرز التحسينات المرتقبة انتقال ماك بوك برو من تقنية Mini-LED الحالية إلى شاشة OLED، وهي خطوة ستكون الأولى من نوعها في أجهزة ماك بعد استخدام أبل هذه التقنية في أجهزة مثل آيفون وآيباد وساعة أبل.

وستوفر شاشة OLED مزايا مهمة مثل اللون الأسود الحقيقي، والتباين الأعلى، وألوان أكثر حيوية، بفضل قدرة كل بكسل على وقف الإضاءة بشكل مستقل مقارنة بتقنية Mini-LED التي تعتمد على إضاءة خلفية.

وبحسب التسريبات، تعمل الشركة على تعديل نظام macOS ليصبح أكثر ملاءمة للتحكم باللمس، بحيث تتغير بعض عناصر الواجهة تلقائيًا عند استخدام الأصابع، مع دعم الإيماءات مثل التكبير والتصغير والتمرير السريع. 

ومن المتوقع أيضًا أن تتخلى أبل عن فتحة الكاميرا العلوية الحالية في الشاشة، المعروفة باسم النوتش، لمصلحة تصميم أصغر يعتمد على فتحة دائرية للكاميرا.

وتشير التقارير إلى أن أبل قد تركز مستقبلًا على جيل M7، خصوصًا في مجال تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن جهاز ماك بوك برو الجديد في نهاية عام 2026، وربما في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماك بوك آير أم ماك بوك نيو؟ إليكم الفرق
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تستعد لإطلاق ثورة في الاتصالات الفضائية مع آيفون 18 برو
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات لبنانية لجولة المفاوضات الجديدة و"ملحق أمني" لـ"إعلان واشنطن" نهاية الشهر
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة أمان زر Touch ID في أجهزة ماك بوك
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 12:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

اللون الأسود

شركة أبل

باسم ال

ماك بوك

بيوتر

علوية

علوي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-07-16
Lebanon24
23:00 | 2026-07-15
Lebanon24
16:00 | 2026-07-15
Lebanon24
14:31 | 2026-07-15
Lebanon24
10:39 | 2026-07-15
Lebanon24
08:10 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24