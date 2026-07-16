نهاية 2026.. شركة أبل تستعد لأكبر إعادة تصميم لـماك بوك برو

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ستُطلق شركة "أبل" تحديثا ضخما لجهاز " برو"، قد يكون أحد أكبر التغييرات في تاريخ الكمبيوتر المحمول الاحترافي للشركة.وتلفت التقارير إلى أن الإصدار القادم سيحصل على تصميم جديد كليًا مع شاشة OLED ودعم اللمس لأول مرة، وتغييرات كبيرة في الشكل والأداء.ومن أبرز التحسينات المرتقبة انتقال ماك بوك برو من تقنية Mini-LED الحالية إلى شاشة OLED، وهي خطوة ستكون الأولى من نوعها في أجهزة ماك بعد استخدام أبل هذه التقنية في أجهزة مثل آيفون وآيباد وساعة أبل.وستوفر شاشة OLED مزايا مهمة مثل الحقيقي، والتباين الأعلى، وألوان أكثر حيوية، بفضل قدرة كل بكسل على وقف الإضاءة بشكل مستقل مقارنة بتقنية Mini-LED التي تعتمد على إضاءة خلفية.وبحسب التسريبات، تعمل الشركة على تعديل نظام macOS ليصبح أكثر ملاءمة للتحكم باللمس، بحيث تتغير بعض عناصر الواجهة تلقائيًا عند استخدام الأصابع، مع دعم الإيماءات مثل التكبير والتصغير والتمرير السريع.ومن المتوقع أيضًا أن تتخلى أبل عن فتحة الكاميرا العلوية الحالية في الشاشة، المعروفة باسم النوتش، لمصلحة تصميم أصغر يعتمد على فتحة دائرية للكاميرا.وتشير التقارير إلى أن أبل قد تركز مستقبلًا على جيل M7، خصوصًا في مجال تحسين قدرات .ومن المتوقع أن تكشف أبل عن جهاز ماك بوك برو الجديد في نهاية عام 2026، وربما في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني.(إرم نيوز)