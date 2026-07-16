لمستخدمي آيفون... ميزة جديدة من واتساب

بدأ تطبيق طرح ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية على هواتف آيفون، تتيح التحكم بأوضاع الميكروفون الخاصة بنظام iOS مباشرة من شاشة المكالمة، في خطوة تهدف إلى تسهيل تحسين جودة الصوت أثناء الاتصال.

وكانت هذه الخيارات متاحة منذ إطلاق نظام iOS 15، إلا أن الوصول إليها كان يتطلب فتح يدويًا خلال المكالمة. أما مع التحديث الجديد، فأصبح بإمكان المستخدم تعديل إعدادات الميكروفون مباشرة من داخل واجهة واتساب، ما يجعل العملية أسرع وأكثر سهولة.

ثلاثة أوضاع للميكروفون

توفر الميزة ثلاثة أوضاع مختلفة لمعالجة الصوت، هي:

الوضع القياسي: يلتقط الصوت دون أي معالجة إضافية.

عزل الصوت: يركز على صوت المتحدث ويحد من الضوضاء المحيطة، ما يجعله مناسبًا للمكالمات في الأماكن المزدحمة أو الصاخبة.

الطيف الواسع: يلتقط الأصوات المحيطة بشكل أكبر، وهو خيار ملائم للاجتماعات أو المناسبات التي يتطلب فيها نقل جميع الأصوات الموجودة في المكان.

وتعتمد هذه الأوضاع على تقنيات معالجة الصوت المدمجة في نظام التشغيل من أبل، بينما يقتصر دور واتساب على توفير وصول مباشر إليها من داخل شاشة المكالمة.

تجربة استخدام أكثر مرونة

تعكس هذه الإضافة توجه واتساب نحو تحسين تجربة المكالمات الصوتية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التطبيق في التواصل الشخصي والمهني.

وبفضل الميزة الجديدة، لن يحتاج المستخدم إلى مغادرة شاشة المكالمة أو التنقل بين الإعدادات لتغيير ، إذ يمكن إجراء التعديل فورًا أثناء الاتصال، بما يتناسب مع مستوى الضوضاء في المكان.

طرح تدريجي للمستخدمين

وبحسب التقارير، بدأت الميزة بالوصول إلى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على ، على أن يتم توسيع نطاق اختبارها تدريجيًا قبل طرحها رسميًا لجميع المستخدمين ضمن تحديثات مستقبلية.

ولم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أنها تتبع عادةً سياسة الطرح التدريجي لضمان استقرار الميزة ومعالجة أي ملاحظات قبل تعميمها على جميع المستخدمين.