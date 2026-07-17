ويندوز 11 يخفي أدوات قوية... إليك أماكن العثور عليها

يعتقد كثير من مستخدمي نظام 11 أن خيارات تغيير شكل النظام تقتصر على ما توفره قائمة "التخصيص"، إلا أن أخفت العديد من أدوات أماكن مختلفة داخل إعدادات النظام، ما يمنح المستخدمين مساحة أكبر لتعديل تجربة الاستخدام.

وتتوزع هذه الخيارات بين أقسام مثل "إمكانية الوصول" و"النظام" وإعدادات مستكشف الملفات، فيما يحتاج بعضها إلى البحث للوصول إليه، خصوصًا في الإصدارات الحديثة من ويندوز.

إضافة خيار إنهاء المهام

من بين الميزات المفيدة في ويندوز 11 إمكانية إضافة خيار End Task إلى القائمة التي تظهر عند النقر بزر الفأرة الأيمن على التطبيقات المفتوحة في شريط المهام.

وتتيح هذه الميزة إغلاق التطبيقات التي تتوقف عن الاستجابة بسرعة، من دون الحاجة إلى فتح "مدير المهام" والبحث يدويًا عن البرنامج المتجمد، ما يوفر وقتًا وجهدًا عند التعامل مع التطبيقات التي تواجه مشكلات متكررة.

أدوات مخفية في مستكشف الملفات

يوفر مستكشف الملفات عددًا من خيارات التحكم التي قد لا تكون ظاهرة بشكل مباشر، مثل إظهار الملفات المخفية وملفات النظام، وعرض امتدادات الملفات مثل ‎.exe و‎.jpg، إضافة إلى إظهار المسار الكامل للملفات في شريط العنوان.

ورغم أن هذه الأدوات كانت موجودة منذ إصدارات ويندوز السابقة، فإن الوصول إليها أصبح أقل وضوحًا في النسخ الحديثة، لكنها تبقى مهمة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إدارة الملفات بشكل أكثر تقدمًا.

إمكانات واسعة في قسم إمكانية الوصول

لا يقتصر قسم "إمكانية الوصول" على مساعدة المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، بل يضم أدوات يمكنها تحسين شكل النظام وطريقة التفاعل معه، مثل تعديل حجم النصوص، وتغيير شكل المؤشرات، وضبط تأثيرات ، والتحكم في ألوان النظام.

وتشير مايكروسوفت إلى أن إعدادات ويندوز موزعة على عدة أقسام تشمل المظهر، والخصوصية، والأجهزة، وطريقة التفاعل مع النظام، وليس فقط قائمة التخصيص التقليدية.

تخصيص سطح المكتب

يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في عناصر سطح المكتب من خلال إظهار أو إخفاء الرموز الأساسية، وإضافة الاختصارات، وتغيير ألوان النظام، أو بين الوضعين الداكن والفاتح.

وتكشف هذه الخيارات أن ويندوز 11 يوفر مستوى واسعًا من التخصيص، إلا أن توزيع الأدوات في أقسام متعددة قد يجعل اكتشافها أصعب بالنسبة لبعض المستخدمين.

ومعرفة أماكن هذه الإعدادات قد تساعد على تحسين تجربة استخدام ويندوز وجعل النظام أكثر ملاءمة للاحتياجات الشخصية، دون الحاجة إلى تثبيت برامج خارجية لتغيير مظهره أو وظائفه.