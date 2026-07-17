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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق أداة لصناعة شخصيات رقمية شبيهة بالمستخدم

Lebanon 24
17-07-2026 | 23:00
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غوغل تطلق أداة لصناعة شخصيات رقمية شبيهة بالمستخدم
غوغل تطلق أداة لصناعة شخصيات رقمية شبيهة بالمستخدم photos 0
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أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لمنصة Google Vids يتيح للمستخدمين إنشاء نسخة رقمية منهم تظهر في مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على صورة شخصية وتسجيل صوتي يقدمه المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بأدوات إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حيث تسعى غوغل إلى تحويل Vids من أداة مساعدة لإنشاء عروض العمل إلى منصة متكاملة لصناعة المحتوى المرئي.

وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط Gemini Omni، الذي يسمح بإنشاء مقاطع فيديو انطلاقًا من أوامر نصية وصور مرجعية يرفعها المستخدم، بحيث يجمع النظام بين هذه المدخلات لإنتاج فيديو مخصص.

كما يتيح التحديث إجراء تعديلات مباشرة على الفيديو، مثل تغيير الخلفيات، وتحسين الإضاءة، وإضافة مؤثرات، إلى جانب إمكانية تعديل أجزاء محددة خطوة بخطوة من دون الحاجة إلى إعادة إنتاج الفيديو بالكامل.

وترى غوغل أن هذه الأدوات قد تكون مفيدة في بيئات العمل، مثل إعداد مقاطع التدريب، والتحديثات الداخلية للشركات، والعروض التوضيحية، خصوصًا مع دمج Google Vids ضمن حزمة Google Workspace.

لكن إضافة الشخصيات الرقمية المخصصة تضع المنصة أيضًا في منافسة مباشرة مع شركات ناشئة متخصصة في الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل HeyGen وSynthesia وCaptions وD-ID.

وأكدت غوغل أن الصور الرمزية الجديدة ستكون مرتبطة بهوية صاحب الحساب، وستحمل علامة مائية رقمية غير مرئية باستخدام تقنية SynthID للمساعدة في التحقق من المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن استخدام هذه الميزة سيكون متاحًا فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا وفي مناطق محددة، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام تقنيات إنشاء الشخصيات الرقمية.

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