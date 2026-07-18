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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن تقنية جديدة لتطوير شاشات هواتفها القابلة للطي

Lebanon 24
18-07-2026 | 01:00
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سامسونغ تكشف عن تقنية جديدة لتطوير شاشات هواتفها القابلة للطي
سامسونغ تكشف عن تقنية جديدة لتطوير شاشات هواتفها القابلة للطي photos 0
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قبل أيام من فعالية "galaxy Unpacked" المقرر إقامتها في لندن يوم 22 تموز الجاري، كشفت شركة سامسونغ رسميًا عن تقنية جديدة تحمل اسم "فليكس تيتانيوم" (Flex Titanium) لتطوير شاشات هواتفها القابلة للطي. 
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وتحل التقنية الجديدة مشكلتين رئيستين في الهواتف القابلة للطي، هما ظهور خط التجعيد في منتصف الشاشة وضعف مقاومة الأجهزة للصدمات. وتقول سامسونغ إن "فليكس تيتانيوم" توفر شاشات أكثر متانة مع تقليل وضوح أثر الطي، مع الحفاظ على مرونة الشاشة وجودة العرض.

وتعتمد التقنية على دمج طبقتين من التيتانيوم داخل هيكل الشاشة بدلًا من طبقة واحدة، إذ تتكون الطبقة الأولى من غشاء مصنوع من سبيكة التيتانيوم يوضع أسفل لوحة "OLED" مباشرة، ويوفر صلابة ميكانيكية تفوق الفيلم البوليمري المستخدم سابقًا بنحو 20 مرة تقريبًا.

ورغم صلابة المادة، لا يتجاوز سمك الغشاء ثلث سمك الشعرة البشرية، بفضل عملية "اللف الدقيق" التي طورتها سامسونغ لهذا الغرض.

أمَّا الطبقة الثانية فتتمثل في صفيحة تيتانيوم مرنة تقع أسفل الغشاء الأول، وتعمل على دعم الشاشة من الأسفل عند فتح الجهاز بالكامل. وتعتمد سامسونغ على معالجة دقيقة تحتوي على ثقوب مجهرية في منطقة الطي، بهدف تقليل الفراغات الهوائية بين مكونات الشاشة والمواد اللاصقة، وتعزيز تماسك الطبقتين.

وتشمل فوائد التقنية تقليل خط التجعيد في منتصف الشاشة، ورفع مقاومة الجهاز للصدمات اليومية دون زيادة في السمك، إلى جانب الحفاظ على مرونة الطي رغم استخدام مادة معدنية صلبة مثل التيتانيوم.

كما رافق التطوير تحديثات في بنية دقة العرض واستخدام مواد عضوية من جيل جديد، بهدف تحسين كفاءة استهلاك  الطاقة دون التأثير على جودة الصورة.

وتستعد سامسونغ لعرض تفاصيل إضافية حول التقنية خلال فعالية "Galaxy Unpacked"، بما في ذلك الأسعار والمواصفات النهائية لأول جهاز يحمل هذه التقنية رسميًا.(إرم نيوز)
 
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