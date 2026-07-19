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تكنولوجيا وعلوم

قبل طرحه رسميًا.. الكشف عن أبرز مواصفات Xiaomi Mix Fold 5

Lebanon 24
19-07-2026 | 16:00
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قبل طرحه رسميًا.. الكشف عن أبرز مواصفات Xiaomi Mix Fold 5
قبل طرحه رسميًا.. الكشف عن أبرز مواصفات Xiaomi Mix Fold 5 photos 0
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تشير أحدث التسريبات إلى اقتراب موعد إطلاق هاتف Xiaomi Mix Fold 5 القابل للطي، وسط توقعات بالكشف الرسمي عنه خلال آب 2026، بعد حصوله على الاعتمادات اللازمة في السوق الصينية، وقبل الإعلان المرتقب عن سلسلة هواتف Xiaomi 18.

وأظهرت صور مسربة للهاتف أثناء الاستخدام جهازًا يحمل الاسم الرمزي "lhasa"، وهو الاسم المرتبط سابقًا بهاتف Mix Fold 5، كما كشفت الصور أنه يعمل بنظام HyperOS 4 المبني على أندرويد 17، ما يعزز التكهنات باقتراب موعد طرحه رسميًا.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Xring O3، وهو الجيل الأحدث من رقاقات شاومي المطورة داخليًا، بدلًا من الاعتماد على معالج Snapdragon Elite Gen 6، في مؤشر على استمرار الشركة في تعزيز حضورها في مجال الشرائح الخاصة بها.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيحصل Mix Fold 5 على شاشة داخلية مرنة يتراوح حجمها بين 7.5 و7.6 بوصة، مع تحسينات تهدف إلى تقليل وضوح أثر الطي في منتصف الشاشة. كما يُتوقع أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، مع مقاومة كاملة للماء، ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل.

ومن أبرز مواصفاته المتوقعة أيضًا بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن اللاسلكي، ما يمنحه قدرة أكبر على المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

أما السعر، فتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يبدأ من نحو 10 آلاف يوان صيني، أي ما يعادل قرابة 1400 دولار في السوق الصينية، على أن تتضح التفاصيل النهائية عند الإعلان الرسمي.

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