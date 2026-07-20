تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تراهن على Fold 8 Wide

Lebanon 24
20-07-2026 | 01:27
A-
A+
سامسونغ تراهن على Fold 8 Wide
سامسونغ تراهن على Fold 8 Wide photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد سامسونغ للكشف عن جيلها الجديد من الهواتف القابلة للطي، وسط تسريبات تشير إلى أن الشركة باتت تراهن أكثر على نسخة galaxy Z Fold 8 Wide مقارنة بالنموذج الآخر من السلسلة.
Advertisement

وبحسب PhoneArena، نقل المسرّب المعروف Ice Universe أن سامسونغ تخطط لإنتاج 2.8 مليون وحدة من Galaxy Z Fold 8 Wide، مقابل مليوني وحدة من النسخة القياسية التي ستحمل اسم Galaxy Z Fold 8 Ultra، و1.5 مليون وحدة من Galaxy Z Flip 8.

وكانت الخطة الأصلية، وفق التسريب، تقضي بإنتاج عدد متساوٍ من وحدات Fold 8 Wide وFold 8 Ultra، قبل أن تعدّل سامسونغ حساباتها لمصلحة النسخة العريضة.

ومن المقرر أن تكشف سامسونغ عن سلسلة هواتفها القابلة للطي لعام 2026 خلال حدث Unpacked يوم الأربعاء 22 تموز، على أن يُبث مباشرة عبر موقع سامسونغ، وغرفة أخبار الشركة في الولايات المتحدة، وقناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويأتي هذا الحدث في سنة مهمة جداً لسوق الهواتف القابلة للطي، إذ يُتوقع أن تدخل أبل هذا المجال أخيراً من خلال أول هاتف قابل للطي من إنتاجها. وبعدما جرى تداول اسم iphone Fold في البداية، بات اسم iPhone Ultra مطروحاً بقوة كاحتمال للنسخة القابلة للطي من أبل.

المعركة الأهم بين سامسونغ وأبل لن تكون في الشكل فقط، بل في مشكلة قديمة يعاني منها هذا النوع من الهواتف: أثر الطي في الشاشة الداخلية.

وبحسب التقرير، اختارت سامسونغ معالجة هذه المشكلة من خلال استبدال طبقات الدعم البلاستيكية المعتادة أسفل زجاج شاشة OLED القابلة للطي بطبقة من فيلم معدني مصنوع من سبيكة التيتانيوم.

هذه الطبقة أرفع بكثير من شعرة الإنسان، لكنها أكثر صلابة بنحو 20 مرة من طبقة البوليمر المستخدمة سابقاً، ما يساعد على منع هبوط الزجاج عند منطقة المفصل.

وتضع سامسونغ تحت هذه الطبقة لوحة من التيتانيوم تحتوي على ثقوب مجهرية عند خط الطي، ما يسمح لها بالانحناء من دون أن تتشقق. كما يساعد هذا التصميم على تقليل الفراغات الهوائية، ومنح الشاشة دعماً أكبر عندما تكون مفتوحة.

أما أبل، فتتجه إلى حل مختلف. فهي تعمل، وفق التسريبات، على استخدام زجاج فائق النحافة Ultra-Thin Glass يكون أرق عند نقطة الطي كي يمنح الشاشة مرونة أكبر، فيما تكون أطرافه الخارجية أكثر سماكة لتوفير الصلابة.

كما تعمل أبل على مفصل ميكانيكي مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، بعدد أقل من الأجزاء المتحركة، إضافة إلى مادة لاصقة شفافة تتمدد لتخفيف أثر الانخفاضات الظاهرة عندما تُفتح الشاشة الداخلية.

بمعنى آخر، سامسونغ تريد شد الشاشة من الأسفل عبر التيتانيوم المثقوب بدقة، بينما تحاول أبل جعل الزجاج نفسه أكثر مرونة عند نقطة الطي.

واللافت أن سامسونغ ستوفر شاشات OLED القابلة للطي لكلا الجهازين، أي لهواتفها الخاصة ولهاتف أبل المرتقب، لكن كل شركة ستعتمد هندسة مختلفة لمعالجة التجعيد الذي شكّل لسنوات واحدة من أبرز نقاط ضعف الهواتف القابلة للطي.

وفي انتظار الإعلان الرسمي، يبدو أن Galaxy Z Fold 8 Wide سيكون النموذج الذي تعوّل عليه سامسونغ أكثر، في لحظة قد تشهد بداية مواجهة مباشرة بينها وبين أبل داخل سوق الهواتف القابلة للطي.
مواضيع ذات صلة
سامسونغ تطور تقنية جديدة لإخفاء خط الطي في هواتف Galaxy Z Fold
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الإطلاق الرسمي... إليكم ملامح وتصميم غالاكسي "Z Fold 8 Ultra"
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا تراهن على القرى لإطلاق نهضتها الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب يقاوم آثار الحرب... وصور تراهن على الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 14:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

عبر موقع

galaxy

يوتيوب

الظاهر

iphone

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-07-20
Lebanon24
03:31 | 2026-07-20
Lebanon24
03:21 | 2026-07-20
Lebanon24
02:53 | 2026-07-20
Lebanon24
23:00 | 2026-07-19
Lebanon24
16:00 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24