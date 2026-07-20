تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

وداعاً للمكالمات المزعجة.. إليكم هذه الميزة من "آيفون"

Lebanon 24
20-07-2026 | 23:00
A-
A+

وداعاً للمكالمات المزعجة.. إليكم هذه الميزة من آيفون
وداعاً للمكالمات المزعجة.. إليكم هذه الميزة من آيفون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم التطور المستمر في وسائل الحماية الرقمية، لا تزال المكالمات المزعجة والاتصالات الاحتيالية تشكل مصدر إزعاج لملايين مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم. وفي هذا الإطار، تعمل شركة أبل على تعزيز حماية مستخدمي آيفون عبر ميزة جديدة في نظام التشغيل تتيح تصفية المكالمات الواردة قبل أن تصل إلى صاحب الجهاز.
Advertisement

وتعتمد الميزة على فحص الاتصالات الواردة من أرقام غير معروفة، بحيث لا يرن الهاتف مباشرة، بل يطلب النظام من المتصل التعريف بنفسه وذكر سبب الاتصال، قبل عرض هذه المعلومات للمستخدم ليقرر ما إذا كان يرغب في الرد أو تجاهل المكالمة.

كيف تعمل الميزة؟

تتيح خاصية فحص المكالمات، المتوفرة في الإصدارات الحديثة من نظام iOS، الحد من مخاطر المكالمات الاحتيالية. فعند ورود اتصال من رقم غير محفوظ، يطلب النظام من المتصل تقديم اسمه وسبب اتصاله، ثم يعرض هذه البيانات على شاشة الهاتف، ما يمنح المستخدم فرصة تقييم أهمية المكالمة قبل الرد عليها.

وتوفر هذه الآلية توازناً بين حظر جميع الأرقام غير المعروفة والسماح بوصول جميع المكالمات، إذ تساعد على التمييز بين الاتصالات المهمة ومحاولات التسويق أو الاحتيال.

وسائل حماية إضافية

إلى جانب ميزة فحص المكالمات، توفر أجهزة آيفون مجموعة من الأدوات التي تساعد على الحد من الاتصالات غير المرغوبة، أبرزها خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين"، التي تحول المكالمات الواردة من أرقام غير مسجلة إلى البريد الصوتي بدلاً من إصدار رنين الهاتف.

أيضاً، يمكن للمستخدمين حظر أرقام محددة والإبلاغ عنها، إلى جانب استخدام تطبيقات متخصصة في التعرف على المكالمات المزعجة، بما يعزز مستوى الحماية من محاولات الاحتيال.

خطوة لمواجهة الاحتيال الرقمي

ويرى مراقبون أن تطوير أدوات ذكية لإدارة المكالمات أصبح ضرورة في ظل تزايد اعتماد المحتالين على الاتصالات الهاتفية لاستدراج الضحايا. وتمنح هذه الميزة الهاتف دوراً أكبر في فرز الاتصالات الواردة، ما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار مدروس قبل الرد.

ورغم أن هذه الأدوات لا تقضي نهائياً على المكالمات المزعجة، فإنها تمثل خطوة مهمة للحد منها وتقليل مخاطر عمليات الاحتيال التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية واستغلال ثقة المستخدمين. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من "واتساب" على آيفون
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً لأرقام الهواتف... "واتساب" يُطلق ميزة غير متوقعة
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي آيفون... ميزة جديدة من واتساب
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم جديد "واتسآب".. ميزة مهمة
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:57:48 Lebanon 24 Lebanon 24

أجهزة آيفون

غير معروف

شركة أبل

الهند

تالين

دمين

زايد

صفية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-21
Lebanon24
01:35 | 2026-07-21
Lebanon24
16:00 | 2026-07-20
Lebanon24
14:00 | 2026-07-20
Lebanon24
12:25 | 2026-07-20
Lebanon24
10:52 | 2026-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24