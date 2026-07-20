وداعاً للمكالمات المزعجة.. إليكم هذه الميزة من "آيفون"

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وتعتمد الميزة على فحص الاتصالات الواردة من أرقام غير معروفة، بحيث لا يرن الهاتف مباشرة، بل يطلب النظام من المتصل التعريف بنفسه وذكر سبب الاتصال، قبل عرض هذه المعلومات للمستخدم ليقرر ما إذا كان يرغب في الرد أو تجاهل المكالمة.تتيح خاصية فحص المكالمات، المتوفرة في الإصدارات الحديثة من نظام iOS، الحد من مخاطر المكالمات الاحتيالية. فعند ورود اتصال من رقم غير محفوظ، يطلب النظام من المتصل تقديم اسمه وسبب اتصاله، ثم يعرض هذه البيانات على شاشة الهاتف، ما يمنح المستخدم فرصة تقييم أهمية المكالمة قبل الرد عليها.وتوفر هذه الآلية توازناً بين حظر جميع الأرقام غير المعروفة والسماح بوصول جميع المكالمات، إذ تساعد على التمييز بين الاتصالات المهمة ومحاولات التسويق أو الاحتيال.إلى جانب ميزة فحص المكالمات، توفر مجموعة من الأدوات التي تساعد على الحد من الاتصالات غير المرغوبة، أبرزها خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين"، التي تحول المكالمات الواردة من أرقام غير مسجلة إلى البريد الصوتي بدلاً من إصدار رنين الهاتف.أيضاً، يمكن للمستخدمين حظر أرقام محددة والإبلاغ عنها، إلى جانب استخدام تطبيقات متخصصة في التعرف على المكالمات المزعجة، بما يعزز مستوى الحماية من محاولات الاحتيال.ويرى مراقبون أن تطوير أدوات ذكية لإدارة المكالمات أصبح ضرورة في ظل تزايد اعتماد المحتالين على الاتصالات الهاتفية لاستدراج الضحايا. وتمنح هذه الميزة الهاتف دوراً أكبر في فرز الاتصالات الواردة، ما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار مدروس قبل الرد.ورغم أن هذه الأدوات لا تقضي نهائياً على المكالمات المزعجة، فإنها تمثل خطوة مهمة للحد منها وتقليل مخاطر عمليات الاحتيال التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية واستغلال ثقة المستخدمين. (إرم نيوز)