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تكنولوجيا وعلوم

ما الجديد في آيباد ميني المقبل؟

Lebanon 24
21-07-2026 | 01:35
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ما الجديد في آيباد ميني المقبل؟
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يجد الراغبون في شراء آيباد ميني أنفسهم أمام خيارين؛ فالجهاز الحالي يقدم أداءً قويًا بفضل شريحة A17 Pro، في حين تشير التسريبات إلى أن أبل تستعد لإطلاق جيل جديد قد يحمل تحديثات جوهرية تجعل الانتظار خيارًا يستحق التفكير.

موعد الإطلاق المتوقع

 

تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من آيباد ميني قد يرى النور خلال خريف 2026، مع ترجيحات بالإعلان عنه في سبتمبر أو أكتوبر، بينما لا تستبعد بعض التقارير تأجيل موعد الإطلاق إلى عام 2027.

من أبرز الترقيات المنتظرة اعتماد شاشة OLED، التي توفر ألوانًا أكثر حيوية، وتباينًا أعلى، ودرجات لون أسود أعمق مقارنة بشاشة LCD المستخدمة في الجيل الحالي.

كما يُتوقع أن تعالج الشاشة الجديدة مشكلة "تموج التمرير" التي اشتكى منها عدد من مستخدمي الإصدارات السابقة، مع الإبقاء على قياس الشاشة عند نحو 8.3 بوصة، لكن بحواف أنحف تمنح مساحة عرض أكبر دون زيادة ملحوظة في أبعاد الجهاز.

على صعيد الأداء، ترجح التقارير أن يعتمد الجهاز على شريحة A19 Pro أو حتى A20 Pro، ما يمنحه قدرات معالجة أعلى، إلى جانب تحسينات في ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام iPadOS.

قد تصاحب هذه الترقيات زيادة في السعر، إذ تشير التوقعات إلى أن السعر الأساسي للإصدار الجديد قد يتراوح بين 549 و599 دولارًا، مقارنة بسعر الجيل الحالي البالغ 499 دولارًا.

يبقى آيباد ميني الحالي خيارًا مناسبًا لمن يحتاج إلى جهاز صغير الحجم وعالي الأداء للاستخدام اليومي، سواء للقراءة أو تدوين الملاحظات أو الألعاب، خاصة مع دعمه لشريحة A17 Pro، وقلم Apple Pencil Pro، وميزات الذكاء الاصطناعي من أبل.

أما من لا يخطط لشراء الجهاز بشكل عاجل، فقد يكون الانتظار مجديًا للاستفادة من شاشة OLED والتحسينات المتوقعة في الأداء، حتى وإن جاء ذلك مقابل سعر أعلى.

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