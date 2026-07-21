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تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. Oppo تطرح هاتفها المنافس

Lebanon 24
21-07-2026 | 10:39
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قريبا.. Oppo تطرح هاتفها المنافس
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بدأت Oppo بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهّز بكاميرات ومواصفات عملية، وسيطرح قريبا بسعر منافس.
 
وحصل هاتف Oppo K15 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزوّد بمروحة تبريد صغيرة على واجهته الخلفية لتبريد المعالج وتقديم أداء مستقر أثناء الاستخدام المطوّل.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (1256/2760) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.
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ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7360 Super، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنه بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 44 واط. (روسيا اليوم)
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