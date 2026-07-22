ما جديد منصة "إكس"؟ إليكم هذا الخبر

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وقال رئيس المنتجات في "إكس" نكيتا بير إن التطبيق أُعيد بناؤه بالكامل من الصفر، واصفاً المشروع بأنه "أحد أكبر المشاريع الهندسية في تاريخ الشركة". وأضاف أن عملية التطوير استغرقت أكثر من عام، بمشاركة فريق ضم نحو 12 مهندساً.وأوضح بير أن عملية التحديث لم تكتمل بعد، إذ تعتزم الشركة إضافة مزايا جديدة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها استضافة المحادثات الصوتية "Spaces"، إلى جانب تحسين أداء التطبيق على الهواتف القديمة.وأشار إلى أن إعادة بناء التطبيق تمنح القدرة على إطلاق المزايا الجديدة بوتيرة أسرع، مع الإقرار بوجود بعض الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى تحسين، داعياً المستخدمين إلى إرسال ملاحظاتهم للمساهمة في تطوير التطبيق.وكشف بير أن الشركة تعمل أيضاً على مجموعة من المزايا الجديدة، تشمل أدوات للتفاعل مع مقاطع الفيديو، ومحرر فيديو مدمجاً، وتحسين إمكانات ميزة "Spaces". ويتضمن الإصدار الحالي بالفعل عدداً من الإضافات، من بينها ميزة عرض المحتوى المخصص (Custom Timelines) وغيرها.وأكدت "إكس" أن المزايا الجديدة ستصل إلى مستخدمي أندرويد قبل طرحها لهواتف آيفون، في تغيير لنهج اعتادت عليه شركات وتطبيقات كثيرة كانت تمنح الأولوية لمستخدمي هواتف آيفون.وتراهن "إكس" على هذه الإستراتيجية لتعزيز انتشارها في ، لا سيما أن نظام أندرويد يستحوذ على الحصة الأكبر من مستخدمي الهواتف الذكية في العديد من الدول، وهو ما قد يمنح المنصة فرصة أكبر لاستقطاب المستخدمين عبر إتاحة أحدث المزايا لهم أولاً.