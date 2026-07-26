"يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة

بدأت شركة " " رسميًا إنهاء دعم عدد من الهواتف العاملة بنظام أندرويد 6.0 (Marshmallow)، في خطوة ستؤثر على تشغيل عدد من تطبيقاتها وخدماتها، وفي مقدمتها تطبيق " "، إلى جانب توقف التحديثات الأمنية لهذه الأجهزة.

وجاء القرار بعد رفع الحد الأدنى المطلوب لتشغيل Google Play Services، وهي الحزمة البرمجية المسؤولة عن تشغيل العديد من خدمات غوغل الأساسية، من 6.0 إلى Android 7.0 (Nougat) أو الإصدارات الأحدث.

ويعني ذلك أن الهواتف التي لا تزال تعمل بنظام Android 6 لن تتلقى بعد الآن تحديثات Google Play Services أو التحسينات الأمنية، ما قد يؤدي تدريجياً إلى فقدان بعض التطبيقات وظائفها أو توقفها عن العمل.

وتُعد Google Play Services من المكونات الأساسية في نظام أندرويد، إذ تتيح تشغيل خدمات مثل تسجيل الدخول بحساب غوغل، والإشعارات الفورية، وتحديد الموقع، وخرائط غوغل، وGoogle Pay، وGoogle Play Protect، إضافة إلى ربط التطبيقات بخدمات غوغل المختلفة.

ورغم أن غوغل لن تزيل هذه الخدمات من الأجهزة القديمة، فإنها ستتوقف عن تحديثها، الأمر الذي يزيد من مخاطر الثغرات الأمنية ويمنع وصول واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الجديدة.

ومن أبرز التغييرات، سيتوقف تطبيق "يوتيوب" عن العمل على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6، حيث سيُطلب من المستخدمين استخدام الموقع الإلكتروني عبر متصفح الإنترنت بدلاً من التطبيق، ومن المتوقع أن يشمل هذا التغيير تطبيقات أخرى مستقبلاً.

أما تطبيق فسيستمر في العمل في الوقت الحالي، لكنه لن يحصل على تحديثات جديدة، مع إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني عبر المتصفح إذا توقف التطبيق لاحقاً.

وكانت غوغل قد أطلقت نظام Android 6 Marshmallow عام 2015، واستمر في تلقي دعم Google Play Services لنحو 11 عاماً، وهي أطول فترة دعم لهذا الإصدار. وتؤكد الشركة أن إنهاء الدعم يهدف إلى التركيز على تطوير الميزات الجديدة وتعزيز الأمان في الإصدارات الأحدث من نظام أندرويد.

وتوصي غوغل المستخدمين الذين لا تزال أجهزتهم تعمل بنظام Android 6 بالتفكير في الترقية إلى هاتف أحدث، خاصة مع توفير شركات مثل غوغل وسامسونغ ما يصل إلى سبعة أعوام من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية في أجهزتها الحديثة.