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تكنولوجيا وعلوم

تحديثات أمنية واسعة من Apple.. نحو 200 ثغرة تحت المعالجة

Lebanon 24
29-07-2026 | 03:55
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تحديثات أمنية واسعة من Apple.. نحو 200 ثغرة تحت المعالجة
تحديثات أمنية واسعة من Apple.. نحو 200 ثغرة تحت المعالجة photos 0
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أصدرت شركة Apple حزمة تحديثات أمنية لأنظمة التشغيل التابعة لها، عالجت من خلالها قرابة 200 ثغرة، بعضها قد يسمح برفع الصلاحيات، أو تجاوز القيود الأمنية، أو تخطي آليات توقيع التطبيقات.

وتشمل التحديثات أنظمة macOS Tahoe 26.6 وiOS 26.6 وiPadOS 26.6 وwatchOS 26.6 وtvOS 26.6 وvisionOS 26.6، إضافة إلى تحديثات للإصدارات الأقدم macOS 15 Sequoia وmacOS 14 Sonoma.
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وبحسب CVE.org، فإن تحديثات watchOS وtvOS وvisionOS 26.6 وحدها تعالج ما لا يقل عن 194 ثغرة فريدة.

وفي نظام macOS Tahoe 26.6، أصلحت Apple نحو 155 ثغرة، بينها مشكلات قد تسمح بالحصول على صلاحيات الجذر، أو الخروج من بيئة الحماية، أو تجاوز نظام Gatekeeper. كما يمنع التحديث الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم الحساسة، ويحد من قدرة التطبيقات الخارجية على تتبع بصمة المستخدم أو رفع صلاحياتها داخل النظام.

وتضمن التحديث أيضاً تحسينات في معالجة الذاكرة، للحماية من ملفات صوتية خبيثة، إضافة إلى إصلاحات تتعلق بتلف ذاكرة النواة، وتجاوزات في الذاكرة، وهجمات حجب الخدمة عن بعد.

كما عالجت Apple مشكلات قد تسمح لتطبيقات خبيثة بحذف ملفات من دون إذن، أو التسبب بإغلاق غير متوقع للنظام، أو قراءة ذاكرة النواة، أو الوصول إلى جهات الاتصال، أو تجاوز قواعد توقيع الكود.

أما تحديثا macOS Sonoma 14.8.8 وmacOS Sequoia 15.7.8، فيعالجان ثغرات حرجة في مكونات عدة، بينها app store وApple Account وNeural Engine وAudio وContacts وCrash Reporter وControl Center وGame Center ونواة النظام.

وفي أجهزة iphone وiPad، يعالج iOS 26.6 وiPadOS 26.6 أكثر من 75 ثغرة تؤثر في Neural Engine وApp Store والنواة وWebKit وWi-Fi وSiri وتطبيقات أخرى.

وتتوفر هذه التحديثات لهواتف iPhone 11 وما بعدها، وأجهزة iPad Pro 12.9 من الجيل الثالث وما بعده، وiPad Pro 11 من الجيل الأول وما بعده، وiPad Air من الجيل الثالث وما بعده، وiPad من الجيل الثامن وما بعده، وiPad mini من الجيل الخامس وما بعده.

كما أطلقت Apple تحديثات watchOS 26.6 لساعات Apple Watch Series 6 وما بعدها، وtvOS 26.6 لجميع أجهزة Apple TV HD وApple TV 4K، وvisionOS 26.6 لجميع أجهزة Apple Vision Pro.

وشمل التحديث أيضاً متصفح safari 26.6 على نظامي Sonoma وSequoia، مع إصلاحات تقارب 12 ثغرة في WebKit وWebRTC، بينها مشكلات في التفويض، ومعالجة الذاكرة، وتسريب البيانات، وانهيارات في WebAssembly Micro Runtime، إضافة إلى ثغرات قد تسمح بخداع الواجهة أو هجمات النقر الخادع أو حجب الخدمة.

وتوصي Apple المستخدمين بتثبيت التحديثات سريعاً نظراً إلى عدد الثغرات وخطورتها.

ويمكن لمستخدمي iPhone وiPad تثبيت التحديث عبر الدخول إلى Settings ثم General ثم Software Update. أما على أجهزة Mac، فيتم التحديث من خلال System Settings ثم General ثم Software Update.

كما يمكن تحديث Safari إلى الإصدار 26.6 من لوحة تحديثات البرامج على Sonoma وSequoia، فيما تُثبّت تحديثات Apple Watch وApple TV وVision Pro من إعدادات تحديث النظام الخاصة بكل جهاز.

وتنصح الشركة بتفعيل التحديثات التلقائية حيثما كان ذلك متاحاً، لضمان وصول التصحيحات الأمنية المستقبلية في الوقت المناسب.

ولم تشر Apple في تنبيهاتها الحالية إلى وجود استغلال نشط لهذه الثغرات. ومع ذلك، فإن حجم التحديثات واتساع نطاقها يجعلان تثبيتها خطوة ضرورية، خصوصاً لمستخدمي إصدارات macOS الأقدم المدعومة، إذ تتضمن تحديثات Sonoma 14.8.8 وSequoia 15.7.8 إصلاحات حرجة لا يغطيها تحديث Tahoe 26.6 وحده. (ghacks)
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