بميزة يفتقدها المنافسون.. سيري يتفوق في معركة الذكاء الاصطناعي

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تقدم أبل في نظام iOS 27 نسخة جديدة من مساعدها الرقمي "سيري" تعتمد على تعزيز كفاءته كأداة ذكية لإنجاز المهام اليومية، بدلًا من تقديمه كمساعد يحاكي البشر، في ظل المنافسة المتزايدة مع أنظمة مثل " ".وبينما تتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير مساعدين رقميين أكثر شبهًا بالبشر، اختارت أبل التركيز على تحسين قدرات "سيري" العملية دون منحه طابعًا بشريًا مبالغًا فيه، وهو ما يعتبره بعض المستخدمين نقطة قوة تميّزه عن منافسيه.أظهرت المراجعات الأولية للنسخة التجريبية من AI في iOS 27 أن أبرز ما يميز المساعد الجديد لا يقتصر على تطور إمكاناته، بل يشمل أيضًا أسلوب تعامله مع المستخدم.فبدلًا من تبني شخصية افتراضية مليئة بالمشاعر والآراء، كما تفعل بعض روبوتات الدردشة، يحافظ "سيري" على هويته كمساعد رقمي يقدّم إجابات مباشرة ومساعدة عملية، مع إبقاء الحدود واضحة بين الإنسان والآلة.ويرى مراقبون أن هذا النهج يعكس فلسفة أبل في التعامل مع ، باعتباره أداة لمساعدة المستخدم، لا لبناء علاقة عاطفية معه.في المقابل، تعتمد بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على الفكاهة وإبداء الآراء وإظهار شخصية واضحة، بينما فضّلت أبل التركيز على الوظيفة الأساسية للمساعد الرقمي.ورغم أن هذا التوجه قد لا يناسب الجميع، فإن مؤيديه يرون أن المبالغة في إضفاء الصفات البشرية على الذكاء الاصطناعي قد تخلق توقعات غير واقعية أو توحي بوجود مشاعر ووعي لا يمتلكهما النظام.يأتي هذا التحديث ضمن إعادة تطوير شاملة لـ"سيري" في iOS 27، حيث حصل على قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتجربة أكثر تكاملًا داخل منظومة أجهزة أبل.ورغم استمرار تفوق بعض المنافسين في المعرفة العامة والمحادثات المطولة، فإن أبرز نقاط قوة "سيري" الجديدة تكمن في تكامله مع نظام أبل وقدرته على تنفيذ المهام اليومية بسرعة وكفاءة.