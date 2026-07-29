شريحة جديدة من "ميدياتك" قد تخفض أسعار الهواتف الرائدة

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ومن المنتظر أن تكشف "كوالكوم" و"ميدياتك" خلال الربع الثالث من عام 2026 عن أول معالجاتهما المصنعة بدقة 2 (N2P)، إلا أن الفارق السعري قد يمنح "ميدياتك" أفضلية واضحة.وبحسب تقرير لموقع Wccftech نقلًا عن صحيفة Commercial Times، يبدأ سعر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro من 300 دولار، بينما يُتوقع أن يبلغ سعر Dimensity 9600 Pro نحو 216 دولارًا، أي أقل بحوالي 28%.ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه "كوالكوم" رفع أسعار جميع منتجاتها اعتبارًا من أيلول المقبل بنسبة من خانتين، وهو ما يُرجح أن يشمل معالجاتها الرائدة الجديدة.ولا يقتصر الضغط على المعالجات، إذ تشهد رقائق الذاكرة DRAM وNAND Flash أيضًا ارتفاعًا في الأسعار، ما يزيد تكاليف تصنيع الهواتف.وقد انعكس ذلك بالفعل على السوق، بعدما رفعت " " أسعار سلسلة S26، فيما لـ"أبل" أن هواتف 18 المقبلة ستكون أعلى سعرًا بسبب زيادة تكلفة المكونات.وتسعى "ميدياتك" إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز حضورها في الفئة الرائدة، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقليص مع "كوالكوم" من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستطرح ثلاثة معالجات جديدة هي: Dimensity 9600s، وDimensity 9600 Pro، وDimensity 9600 Pro Max، بينما يُتوقع أن تكتفي "كوالكوم" بإطلاق نسختين فقط من معالجها الجديد.ويرى مراقبون أن استمرار الفارق السعري مع تقديم أداء منافس قد يدفع مزيدًا من شركات الهواتف إلى الاعتماد على معالجات "ميدياتك"، ما قد يحد من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال السنوات المقبلة.