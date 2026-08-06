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تكنولوجيا وعلوم

ChatGPT يفتح باب المحادثات النصية غير المحدودة

Lebanon 24
06-08-2026 | 23:00
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ChatGPT يفتح باب المحادثات النصية غير المحدودة
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أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إزالة القيود المفروضة على المحادثات النصية في "ChatGPT" لجميع المستخدمين، وذلك بعد تجاوز عدد مستخدمي المنصة مليار مستخدم أسبوعياً.

وقالت الشركة إن نموذج GPT-5.6 Luna الجديد سيشغّل تجربة المحادثات النصية، ليصبح النموذج الافتراضي لمستخدمي الخطتين المجانية و"Go"، خلفاً لنموذج GPT-5.5.

وسيحصل مستخدمو الخطتين على زر جديد يحمل اسم "Think"، يتيح لهم تفعيل مستوى أعلى من قدرات التفكير عند التعامل مع الأسئلة المعقدة. وأوضحت "أوبن إيه آي" أن القيود الخاصة بالملفات والصور والصوت وإنشاء الصور ستظل منفصلة ولم يطرأ عليها تغيير.

كما أعلنت الشركة تحديثات لمستخدمي خطتي Plus وPro، حيث سيحصلون على نسخة مطورة من نموذج GPT-5.6 Sol المصمم لتنفيذ المهام السريعة، مثل الإجابة عن الأسئلة، والبحث عبر الإنترنت، وتقديم النصائح، والتخطيط، والكتابة، واتخاذ القرارات.

وأشارت الشركة إلى أن النموذج الجديد يقدم إجابات أكثر اختصاراً وقوة، موضحة أنه يختلف عن نسخة GPT-5.6 Sol المستخدمة في أدوات البرمجة والعمل، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل.

وسيحصل مستخدمو Plus وPro أيضاً على أداة تحكم جديدة تعرف باسم "شريط التفكير"، تتيح لهم ضبط مستوى الجهد الذي يبذله النموذج في تحليل الإجابات، بما يتناسب مع درجة تعقيد السؤال والخطوات المطلوبة لحله.

ووفقاً لتقييمات داخلية أجرتها "أوبن إيه آي"، انخفضت الأخطاء المتعلقة بالمعلومات والحقائق بنسبة 62% في نموذج GPT-5.6 Luna، وبنسبة 68% في نموذج GPT-5.6 Sol مقارنة بنموذج GPT-5.5-Instant.

وأكدت الشركة أن النسخة المحدثة من GPT-5.6 Sol أصبحت متاحة لمستخدمي Plus وPro، فيما ستصل التحديثات الأخرى إلى مستخدمي Free وGo خلال هذا الأسبوع، على أن يحصل المستخدمون الأسبوع المقبل على محادثات نصية غير محدودة وزر "Think" للأسئلة الأكثر تعقيداً.

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