تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جهاز منتظر من "OpenAI".. ذكيّ وهذه مواصفاته

Lebanon 24
08-08-2026 | 06:30
A-
A+
جهاز منتظر من OpenAI.. ذكيّ وهذه مواصفاته
جهاز منتظر من OpenAI.. ذكيّ وهذه مواصفاته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحفية أن شركة "OpenAI" تعمل على تطوير جهاز ذكي جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مكبر صوت محمول بحجم قرص الهوكي بتصميم دائري، ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 300 و 400 دولارٍ أميركي.
Advertisement
 
 
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية، فإن الجهاز الجديد لن يتضمن شاشة عرض، بل سيركز بالكامل على التفاعل الصوتي مع "ChatGPT" عبر مجموعة من الميكروفونات ومكبرات الصوت، مع اعتماد نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تقديم استجابات أقرب إلى التفاعل البشري، إضافةً إلى التعلم التدريجي من تفضيلات المستخدم وسلوكياته.


وأشار التقرير إلى أن الجهاز سوف يضم أجزاءً متحركة وإضاءة مدمجة تمنحه طابعًا تفاعليًا؛ إذ ستُظهر الإضاءة حالة الاستماع، في حين ستعكس الحركة استجابة الجهاز أثناء المحادثة.
 
 
كذلك، سيحتوي على كاميرات ومستشعرات تُمكّنه من فهم البيئة المحيطة وتوفير تجربة استخدام أكثر ذكاءً.


وسيعمل الجهاز ببطارية قابلة لإعادة الشحن، مما يتيح نقله بسهولة بين الغرف، مع هيكل مصنوع من معدن فاخر يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتج عالي الجودة.


ويتولى تصميم الجهاز جوني آيف، الرئيس السابق لفريق التصميم في شركة آبل، وهو الذي انضم إلى "OpenAI" بعد استحواذها العام الماضي على شركته الناشئة io، بهدف رفع كفاءة فريق تطوير العتاد لدى الشركة بعدد من المصممين السابقين في آبل.


ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه "OpenAI" وآبل نزاعاً قانونياً بشأن مزاعم تتعلق بالأسرار التجارية.
 
 
وكانت آبل قد اتهمت "OpenAI" بالحصول على معلومات مرتبطة بتقنيات تصنيع مستخدمة في منتجاتها، لكن "OpenAI" نفت تلك المزاعم، مؤكدةً أن جهازها الجديد يُعد "منتجاً مختلفاً وجديداً بالكامل" ولا يعتمد على أي تقنيات مملوكة لآبل.


وفي المقابل، تواصل آبل تطوير عدد من الأجهزة المنزلية الذكية، منها مركز تحكم منزلي مزود بشاشة يُتوقع طرحه قريبًا، إضافةً إلى روبوت منزلي قيد التطوير يُرجح إطلاقه في عام 2027.


ووفقاً للتقرير، لم توقف "OpenAI" العمل على مشروعها الجديد بسبب النزاع القضائي القائم مع آبل، وتستهدف الكشف عن أول جهازٍ لها رسميًا في وقت لاحق من العام الجاري، على أن يصل إلى الأسواق خلال عام 2027.
مواضيع ذات صلة
بسعر 230 دولارا.. تعرفوا إلى أول جهاز ذكي لشركة OpenAI
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر زفير واحد.. جهاز ذكي يكشف حرق الدهون
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق جهاز تتبع ذكي لضمان سلامة الحيوانات الأليفة
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سيكون من أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تروّج لهاتفها الجديد وهذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الكشف عن

بلومبرغ

امل على

البشري

روبوت

الحص

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08
Lebanon24
05:00 | 2026-08-08
Lebanon24
04:02 | 2026-08-08
Lebanon24
04:00 | 2026-08-08
Lebanon24
01:00 | 2026-08-08
Lebanon24
23:00 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24