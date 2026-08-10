قرار من "غوغل" يبدأ اليوم.. انتبه إلى صورك على الكمبيوتر

بدأت ، اعتباراً الاثنين 10 آب 2026، تطبيق تغيير مهم على خدمة النسخ الاحتياطي للصور والفيديوهات، إذ أوقفت دعم رفعها إلى "Google "Photos" عبر تطبيق Google Drive for desktop على أجهزة الكمبيوتر.

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وأكدت صفحة الدعم الرسمية لغوغل أن هذه الخاصية تنتهي في 10 آب، بعدما بدأت الشركة منذ 15 حزيران تنبيه المستخدمين إلى ضرورة الانتقال إلى الطريقة الجديدة.



ويهم التغيير بصورة أساسية مستخدمي وMac الذين كانوا يعتمدون على تطبيق Drive for desktop لرفع الصور والفيديوهات الموجودة داخل مجلدات الكمبيوتر تلقائياً إلى "Google "Photos". ومن الآن فصاعداً، لن تستمر هذه المجلدات في النسخ الاحتياطي إلى "Photos" بالطريقة السابقة.





لكن غوغل أوضحت أن القرار لا يعني حذف الصور والفيديوهات التي سبق رفعها، إذ ستبقى المواد الموجودة بالفعل داخل "Google "Photos" محفوظة في مكتبة المستخدم. كذلك، لا يتعلق القرار بإنهاء Google Drive نفسه أو بإيقاف المزامنة العادية للملفات مع Drive.





وإذا كنت تعتمد على هذه الخاصية، أصبح بإمكانك إجراء النسخ الاحتياطي لمجلدات الكمبيوتر مباشرة عبر "Google "Photos".

وتوضح غوغل أنه يمكن الدخول إلى "Photos" من الكمبيوتر واختيار Create and add "Photos"، ثم Back up folders وتحديد المجلدات التي تريد حفظ صورها وفيديوهاتها تلقائياً.





ولكي يستمر النسخ الاحتياطي بهذه الطريقة، يجب إبقاء تبويب "Google "Photos" مفتوحاً في المتصفح أو تشغيل تطبيق "Photos" Web App في الخلفية. وفي حال إغلاق التبويب، يتوقف النسخ التلقائي إلى حين تشغيله مجدداً.





كذلك، تنبّه غوغل إلى أن مساحة حساب المستخدم مشتركة بين "Google "Photos" وGoogle Drive وGmail، لذلك يُستحسن التحقق من المساحة المتوافرة، خصوصاً لدى أصحاب مكتبات الصور والفيديوهات الكبيرة.