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تكنولوجيا وعلوم

قفزة كبيرة مرتقبة.. كم سيبلغ سعر "آيفون 18 برو"؟

Lebanon 24
10-08-2026 | 23:00
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قفزة كبيرة مرتقبة.. كم سيبلغ سعر آيفون 18 برو؟
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مع اقتراب موعد الكشف المتوقع عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، تتزايد التقارير بشأن احتمال اتجاه آبل إلى رفع أسعار iphone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بصورة ملحوظة، في خطوة قد تجعل الانتظار للحصول على الهاتف الجديد أكثر كلفة مما اعتاده المستخدمون خلال السنوات الأخيرة.
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وذكر موقع 9to5Mac أن الشائعات والتقديرات المتداولة حالياً تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر iPhone 18 Pro بنحو 200 إلى 300 دولار مقارنة بالجيل السابق، ما يطرح سؤالاً أمام الراغبين في شراء هاتف جديد: هل الانتظار حتى الجيل المقبل هو الخيار الأفضل فعلاً؟
 

ولا تزال هذه الأسعار غير رسمية، إذ لم تعلن آبل حتى الآن أسعار سلسلة iPhone 18 Pro، وبالتالي تبقى الأرقام المتداولة ضمن إطار تقديرات المحللين والتسريبات قبل الإطلاق.


لماذا قد يرتفع السعر؟


أحد أبرز الأسباب المطروحة يتعلق بارتفاع تكلفة المكونات المستخدمة في الجيل المقبل. وأظهر تحليل لشركة Counterpoint Research أن تكلفة مكونات نسخة متوقعة من iPhone 18 Pro Max بسعة 1 تيرابايت قد ترتفع بنحو 300 دولار مقارنة بنظيرتها من الجيل السابق.


وتشير التقارير إلى أن الارتفاع يرتبط خصوصاً بتكاليف الذاكرة والتخزين، إلى جانب المكونات المتطورة المستخدمة في الهاتف. وبالتالي، فإن زيادة تكلفة التصنيع لا تعني بالضرورة أن آبل ستمرر كامل الزيادة إلى المستهلك، لكنها تعزز التوقعات بأن الحفاظ على الأسعار الحالية قد يصبح أكثر صعوبة.


وتزداد التكهنات مع توقعات بأن يعتمد الجيل الجديد على شريحة A20 Pro بتقنية تصنيع أكثر تقدماً، وهي إحدى الترقيات التي يُنتظر أن تلعب دوراً أساسياً في الأداء والكفاءة واستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.


1300 أم 1400 دولار؟


التقديرات هنا ليست متفقة، فقد أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية وصول السعر الابتدائي لـiPhone 18 Pro إلى 1299 دولاراً على الأقل، فيما طُرح سيناريو أكثر تشاؤماً يضع البداية عند 1399 دولاراً أو أكثر.


لكن تقريراً أحدث من 9to5Mac شكك في سيناريو الـ1399 دولاراً، معتبراً أن زيادة بنحو 300 دولار دفعة واحدة ستعادل ارتفاعاً يقارب 27% مقارنة بالسعر السابق، وهي قفزة كبيرة حتى بمعايير أجهزة آبل الاحترافية.


كذلك، ظهرت تقديرات أخرى أكثر تحفظاً خلال الأيام الأخيرة، تتحدث عن زيادة محتملة تراوح بين 100 و200 دولار، ما يؤكد أن السعر النهائي لا يزال واحداً من أكبر الملفات المجهولة قبل الإعلان الرسمي.


هل تشتري الآن أم تنتظر؟
 

بالنسبة إلى المستخدم الذي يملك هاتفاً حديثاً ولا يحتاج إلى الترقية فوراً، يبقى الانتظار حتى الإعلان الرسمي الطريقة الأفضل لمعرفة الفارق الحقيقي في المواصفات والأسعار.
 

أما من يخطط أصلاً لشراء iPhone 17 Pro، فإن احتمال ارتفاع أسعار الجيل المقبل بمئات الدولارات يجعل قرار الانتظار أقل وضوحاً، خصوصاً إذا لم تكن التحسينات الجديدة مهمة بالنسبة إليه. وهذا تحديداً هو محور المقارنة التي طرحها تقرير 9to5Mac الأخير.


وفي المقابل، شراء الهاتف الحالي فقط خوفاً من ارتفاع السعر المقبل قد يكون متسرعاً، لأن آبل لم تكشف الأسعار بعد، كما أن التقارير الحالية تقدم تقديرات متفاوتة بشكل واضح.


لذلك، فإن المعلومة الأهم حالياً للراغبين في شراء آيفون جديد هي أن iPhone 18 Pro قد يكون أغلى بوضوح من سابقه، لكن الحديث عن زيادة بين 200 و300 دولار لم يتحول بعد إلى سعر رسمي.
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