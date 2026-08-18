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تكنولوجيا وعلوم

500 شاحنة كهربائية من تسلا.. صفقة تفتح طريقًا جديدًا للنقل

Lebanon 24
18-08-2026 | 16:00
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500 شاحنة كهربائية من تسلا.. صفقة تفتح طريقًا جديدًا للنقل
500 شاحنة كهربائية من تسلا.. صفقة تفتح طريقًا جديدًا للنقل photos 0
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أعلنت شركة Einride السويدية المتخصصة في الشاحنات الكهربائية والقيادة الذاتية، إبرام صفقة لشراء 500 شاحنة Tesla Semi وإتاحتها لعملائها، ومن بينهم شركة Amazon.

 ومن المقرر أن تنضم الشاحنات إلى أسطول Einride على مراحل خلال 24 شهرًا، بدءًا من أيلول المقبل، في خطوة من شأنها أن توسّع حضور الشركة في سوق النقل الكهربائي في أميركا الشمالية.

وستدير Einride الشاحنات الجديدة عبر منصة Saga AI لإدارة الأساطيل، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد كيفية تشغيل المركبات ومساراتها ومواعيد شحنها، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الشاحنات الكهربائية من دون تحمل الأعباء المالية واللوجستية المرتبطة بامتلاكها وتشغيلها.

صفقة تضاعف حجم أسطول Einride

تمتلك Einride حاليًا نحو 200 شاحنة كهربائية ثقيلة، وتعمل مع شركات من بينها Heineken وPepsiCo.

ومن شأن صفقة Tesla أن تضاعف حجم أسطول الشركة أكثر من ثلاث مرات، كما ستعزز قدرتها على تسويق منصة Saga AI.

وستكون شاحنات Tesla Semi متاحة لعملاء Einride في أنحاء أميركا الشمالية، مع التركيز على ممرات نقل رئيسية في كاليفورنيا وجورجيا ونيوجيرسي وتكساس.

وتستخدم Einride طرفًا ثالثًا لتمويل عملية شراء الشاحنات.

 

تحدٍ أمام تسلا

لكن تنفيذ الصفقة على نطاق واسع سيشكل اختبارًا لقدرة Tesla على زيادة إنتاج شاحنتها الكهربائية.

فقد كشفت Tesla عن نموذج Semi للمرة الأولى عام 2017، لكن إطلاقها التجاري تأخر لسنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا ومشكلات سلاسل التوريد العالمية.

ولم تخرج أول شاحنة Semi من خط الإنتاج عالي الكثافة في مصنع Tesla بولاية نيفادا إلا في نيسان 2026.

ورغم ذلك، تراجعت Tesla عن بعض وعودها السابقة المتعلقة بالوصول إلى الإنتاج الكمي خلال عام 2026، مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة إنتاج البطاريات، خصوصًا خلايا 4680، بهدف رفع إنتاج Semi وCybercab.

 

طموحات أكبر في النقل الكهربائي

تأتي الصفقة في إطار مساعي Einride لتوسيع أعمالها خلال عام 2026. وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل اتفاقًا مع Amazon لإضافة 75 شاحنة كهربائية ثقيلة إلى شبكة Relay التابعة لشركة التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير بنية تحتية للشحن في خمسة مواقع داخل الولايات المتحدة.

 كما استحوذت Einride على شركة شحن السيارات الكهربائية Flipturn، بهدف تقديم حزمة متكاملة تشمل الشاحنات الكهربائية وبرمجيات إدارة عمليات الشحن.

وتتوقع الشركة أن تساعد صفقة Tesla في تحويل نحو 800 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة المحتملة، ضمن خطط أعمال طويلة الأجل مع شركات الشحن، إلى إيرادات فعلية.

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