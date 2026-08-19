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تكنولوجيا وعلوم

ثغرات أمنية تضرب هواتف أيفون.. وآبل تُطلق تحديثا عاجلا

Lebanon 24
19-08-2026 | 02:14
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ثغرات أمنية تضرب هواتف أيفون.. وآبل تُطلق تحديثا عاجلا
ثغرات أمنية تضرب هواتف أيفون.. وآبل تُطلق تحديثا عاجلا photos 0
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قامت شركة أبل بإطلاق تحديث "iOS 26.6.1" لمستخدمي أجهزة آيفون، يتضمن 29 إصلاحًا أمنيًا لمجموعة من الثغرات والمشكلات التي كان من المتوقع أن تصل في دورة التحديث التالية. 
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ويأتي ذلك قبل أسابيع قليلة من الإطلاق المرتقب لنظام iOS 27، ما يشير إلى رغبة أبل في معالجة نقاط الضعف المهمة في أسرع وقت ممكن بدل انتظار الإصدار الرئيسي الجديد.

ويشمل "iOS 26.6.1" أكثر من عشرين إصلاحًا أمنيًا موزعة على مكونات مختلفة من نظام تشغيل آيفون.

وتشمل التحديثات معالجة مشكلات مرتبطة ببرامج النظام ومعالجة الصور والاتصالات ومتصفح WebKit، إضافة إلى مكونات أخرى يمكن أن تؤثر في حماية بيانات المستخدم. وتبرز أهمية بعض هذه الإصلاحات بسبب إمكانية استغلالها من خلال محتوى خبيث أو ملفات مصممة خصيصًا لاستهداف الثغرات.

وتشير المعلومات المنشورة عن التحديث إلى وجود ثغرة في ImageIO، إذ يمكن أن يؤدي التعامل مع صورة مصممة بطريقة خبيثة إلى تنفيذ تعليمات برمجية ضارة في ظروف معينة.

ولا يقدم iOS 26.6.1 مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة للمستخدمين، إذ يركز أساسًا على الأمان والاستقرار.

ولهذا قد لا يلاحظ المستخدم تغييرًا واضحًا في واجهة الجهاز أو طريقة استخدامه بعد التحديث.

لكن غياب الميزات الجديدة لا يعني أن التحديث غير مهم. فعندما يتعلق الأمر بإصلاح ثغرات أمنية في مكونات أساسية من النظام، فإن تثبيت الإصدار الجديد يصبح أكثر أهمية من انتظار iOS 27.

ويشمل التحديث أجهزة آيفون المتوافقة مع iOS 26، بينما أصدرت أبل بالتزامن تحديثات أمنية لأنظمة أخرى من منظومتها، من بينها iPadOS وmacOS  وvisionOS. (إرم نيوز)


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