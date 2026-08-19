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تكنولوجيا وعلوم

تيك توك تطوّر ميزة جديدة.. هذا ما ستؤمنه للمستخدمين

Lebanon 24
19-08-2026 | 04:30
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تيك توك تطوّر ميزة جديدة.. هذا ما ستؤمنه للمستخدمين
تيك توك تطوّر ميزة جديدة.. هذا ما ستؤمنه للمستخدمين photos 0
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تنوي منصة تيك توك تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم بعضاً عبر الرسائل الخاصة، في خطوة من شأنها توسيع توجه التطبيق نحو قطاع الخدمات المالية.
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مع الإشارة إلى أنه إذا تم إطلاق الميزة الجديدة، فستعتمد على خدمة tiktok Pay المتاحة حالياً في جنوب شرق آسيا لمعالجة المدفوعات.

وقد تم العثور على مؤشرات لهذه الإضافة داخل أكواد برمجية مخفية في النسخة الحالية من تطبيق تيك توك على هواتف آيفون في الولايات المتحدة.حيث بينت هذه الأكواد أن مستلمي الأموال سيتمكنون من "الضغط لقبول" المدفوعات المرسلة إليهم قبل انتهاء صلاحيتها.

كما سيتمكن المرسلون من تلقي إشعارات حول حالة التحويل عبر التنبيهات الفورية أو صندوق الوارد، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

كما تضمنت الأكواد إشارات إلى إمكانية إرفاق رسالة مع عملية الدفع، على غرار التعليقات المرفقة بالتحويلات في خدمة Venmo التابعة لشركة PayPal.


فيما قال متحدث باسم تيك توك إن الميزة لا تخضع حالياً للاختبار في أي سوق، ما يشير إلى أنها لا تزال في مراحل التطوير المبكرة.

هذا وتتوفر خدمة TikTok Pay حالياً فقط في فيتنام وماليزيا وتايلاند، وتُستخدم لسداد مشتريات TikTok Shop.

ويأتي هذا فيما تسعى منصات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد إلى التوسع في التجارة والخدمات المالية بهدف جمع مزيد من بيانات المستهلكين وزيادة إنفاقهم عبر المنصة.

ومن شأن إضافة ميزة تسمح بالتحويلات المالية مباشرة عبر الرسائل الخاصة أو عبر التطبيق بشكل عام أن تساعد تيك توك على إبقاء المستخدمين داخل منظومتها الرقمية وتحقيق عائد أكبر من هذه المعاملات.

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