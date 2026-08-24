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من الشحن إلى الاتصال.. 5 أعطال في سماعات "AirPods" وكيفية علاجها

Lebanon 24
24-08-2026 | 23:00
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من الشحن إلى الاتصال.. 5 أعطال في سماعات AirPods وكيفية علاجها
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تُعد سماعات "AirPods" من أكثر الأجهزة إقبالاً بفضل جودتها العالية وسهولة استخدامها، إلا أنها قد تواجه أحياناً بعض المشاكل التقنية المزعجة. وفيما يلي 5 من أبرز الأعطال الشائعة التي قد تصادف المستخدمين وكيفية التعامل معها:

- مشاكل الشحن: قد لا تتجاوب السماعة أو العلبة مع الشاحن أحياناً؛ وغالباً ما ينتج ذلك عن تراكم الأوساخ والغبار داخل منفذ "Lightning" أو "USB-C"، أو على نقاط التلامس المعدنية داخل العلبة، مما يتطلب تنظيفها بحذر باستخدام قطعة قطن جافة.
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- انقطاع الاتصال أو عدم الاقتران: إذا واجهت صعوبة في اتصال السماعات بجهازك، أو تفضيل إحدى السماعات على الأخرى، يُعد إجراء عملية "إعادة ضبط إعدادات المصنع" (Reset) الحل الأمثل عبر نسيان الجهاز من إعدادات البلوتوث وإعادة اقترانه.

- انخفاض الصوت بشكل مفاجئ: يعود هذا العطل غالباً إلى انسداد شبكة السماعة بالشمع أو الأتربة، ويمكن تنظيفها برفق شديد لضمان استعادة نقاء الصوت وارتفاع مستواه الطبيعي.

- نفاذ البطارية السريع: مع مرور الوقت، يفقد كلاً من السماعات والعلبة كفاءتهما الأصلية؛ ويمكن تحسين الأداء عبر إيقاف ميزات الاستشعار التلقائي للأذن أو تعطيل التبديل التلقائي بين الأجهزة.

تعذر تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء (ANC): في طرازات "Pro"، قد تتعطل هذه الميزة بسبب تراكم الشوائب على ميكروفونات عزل الضوضاء الخارجية، أو وجود خلل برمجي مؤقت يُحل عبر تحديث نظام تشغيل الهاتف وتحديث البرامج الثابتة للسماعات.
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