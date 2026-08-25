تغييرات كبيرة.. هذا آخر ما كشفته التسريبات عن "آيفون 18 برو"

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تنوي الجيل الجديد من هواتف آيفون خلال أيلول المقبل، ولكن سلسلة 18 ستشهد تغييرًا لافتًا في استراتيجية الإطلاق.وتكشف التقارير التي أوردها موقع "9to5Mac" التقني أن طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max سيكونان ضمن هواتف الخريف، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي، في حين سيؤجل إطلاق iPhone 18 الأساسي إلى أوائل 2027.ويبدو أن iPhone 18 Pro سيحصل هذا العام على مجموعة من التغييرات التي تجعله مختلفًا بصورة أكبر عن الجيل السابق، خصوصًا على مستوى الكاميرا والتصميم والاتصال وعمر البطارية.ومن أبرز التغييرات التي كشف عنها 9to5Mac ترقية كبيرة للكاميرا الرئيسية. ووفق تسريب نقله الموقع عن المسرب Fixed Focus Digital، فإن التغيير سيؤدي إلى زيادة تتجاوز 2 ملم في الجزء الخلفي المصنوع من سبائك الألومنيوم، نتيجة استخدام وحدة كاميرا رئيسية أكبر.وقد تشهد الكاميرات اختلافًا للمرة الأولى بين طرازي Pro وPro Max. فقد أشار تقرير منفصل لـ9to5Mac إلى أن ميزتين كان يُعتقد في السابق أنهما ستصلان إلى كلا الهاتفين قد تصبحان حصريتين لـPro Max.ومن بين هذه الميزات تقريب بصري 6x وتقنية منشورية أكثر تطورًا بخمس مرات انكسار، بينما قد يحصل iPhone 18 Pro على تقريب يتراوح بين 5x و6x. ولا تزال هذه المعلومات ضمن نطاق التسريبات وليست مواصفات مؤكدة من أبل.ولن يقتصر التغيير على الجزء الخلفي من الهاتف. فوفق تقرير آخر، تعمل "أبل" على تصغير Dynamic Island في طرازات Pro، مع نقل بعض مكونات نظام Face ID إلى أسفل الشاشة.ومن التغييرات المهمة أيضًا انتقال أبل إلى مودم خلوي من تصميمها الداخلي يحمل اسم C2، بدل الاعتماد الكامل على مودم .وعلى مستوى المظهر، قد تضيف أبل لونًا جديدًا إلى هواتف Pro، يوصف بأنه Dark Cherry أو Burgundy، أي لون يميل إلى .وإذا صحت هذه التسريبات، فسيكون ذلك تغييرًا لافتًا عن الألوان التقليدية التي اعتادت أبل تقديمها في هواتف Pro، لكن الألوان تبقى من التفاصيل التي يصعب تأكيدها قبل الإعلان الرسمي.ولم تعلن أبل رسميًا موعد حدث آيفون 18. لكن 9to5Mac يرى أن الأربعاء 9 أيلول 2026 هو الموعد الأرجح للكشف، استنادًا إلى نمط أبل في السنوات الأخيرة. (إرم نيوز)