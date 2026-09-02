21 ساعة بلا شاحن.. "ديل" تفاجئ الطلاب بحاسوبها الجديد

كشفت شركة Dell، اليوم الأربعاء، عن حاسوبها المحمول الجديد Dell 14S خلال معرض IFA 2026 في ، مستهدفةً الطلاب والشباب الباحثين عن جهاز خفيف للاستخدام اليومي بسعر أكثر تنافسية.

Advertisement



ويأتي الجهاز بهيكل من الألمنيوم بوزن نحو 1.15 كيلوغرام وسماكة تصل إلى 13.5 ملم، مع شاشة قياسها 14 بوصة. وتتوفر الشاشة بخيار أساسي بدقة 1920×1200 بكسل ومعدل تحديث 60 ، أو بدقة 2880×1800 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 450 شمعة.





ويعمل الحاسوب بمعالجات Intel Core Series 3، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 غيغابايت، ومساحات تخزين تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.





وزودت "ديل" الجهاز ببطارية سعة 61.2 واط/ساعة، تقول الشركة إنها قادرة على توفير ما يصل إلى 21 ساعة من بث الفيديو عبر نتفليكس بشحنة واحدة. كما يأتي بأربعة ألوان هي البيج والوردي والأزرق والأخضر.