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تكنولوجيا وعلوم

جهاز ألعاب يتحول إلى "لابتوب".. "آيسر" تكشف مشروعاً جديداً

Lebanon 24
02-09-2026 | 11:00
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جهاز ألعاب يتحول إلى لابتوب.. آيسر تكشف مشروعاً جديداً
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كشفت شركة Acer، اليوم الأربعاء، عن مفهوم جديد لجهاز محمول يجمع بين منصة ألعاب وحاسوب صغير، وذلك خلال معرض IFA 2026 في برلين.
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ويحمل الجهاز اسم Project DualPlay Mini، ويتميز بشاشة قياسها 8 بوصات وتصميم قابل للفتح والدوران، يسمح بتحويله من جهاز ألعاب محمول مزود بأزرار وعصي تحكم إلى حاسوب صغير يحتوي على لوحة مفاتيح فعلية مضاءة.


وتقول "آيسر" إن التصميم يتيح استخدام لوحة المفاتيح في الألعاب التي تعتمد على التحكم التقليدي، مثل ألعاب التصويب، فيما يمكن استخدام الجهاز في وضعه المحمول بطريقة مشابهة لمنصات الألعاب المتنقلة.


ولا يقتصر المشروع على الألعاب، إذ يستطيع الجهاز الاتصال بشاشة خارجية واستخدامه لإنجاز بعض المهام اليومية، في محاولة للجمع بين الحاسوب ومنصة الألعاب المحمولة في جهاز واحد.


ويعمل النموذج بمعالج من "إنتل"، ويضم نظام تبريد بمروحتين، إحداهما معدنية من نوع Predator AeroBlade. لكن "آيسر" أكدت أن Project DualPlay Mini لا يزال نموذجاً تجريبياً فقط، ولم تعلن خططاً لطرحه للبيع أو سعراً رسمياً له حتى الآن.
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