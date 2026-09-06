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تكنولوجيا وعلوم

تطبيقات هاتفك قد تعرف عنك أكثر مما تتوقع.. راجع الصلاحيات

Lebanon 24
06-09-2026 | 02:00
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تطبيقات هاتفك قد تعرف عنك أكثر مما تتوقع.. راجع الصلاحيات
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الكاميرا والميكروفون والموقع والصور وجهات الاتصال، كلها بيانات يمكن أن تحصل التطبيقات على صلاحية للوصول إليها، وغالباً ما يمنح المستخدم هذه الأذونات عند تثبيت التطبيق ثم ينساها.

لكن مراجعة الصلاحيات من وقت إلى آخر يمكن أن تساعد على تقليل كمية البيانات التي تستطيع التطبيقات الوصول إليها.

وتوضح "غوغل" أن مستخدم أندرويد يستطيع تحديد مستوى وصول التطبيقات إلى مجموعة واسعة من البيانات والخصائص، بينها الموقع والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والملفات والصور ومقاطع الفيديو وسجل المكالمات والنشاط البدني.
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ويمكن للمستخدم، بالنسبة إلى بعض الصلاحيات الحساسة مثل الكاميرا والميكروفون والموقع، السماح للتطبيق بالوصول أثناء استخدامه فقط أو مطالبته بطلب الإذن في كل مرة، أو منع الوصول نهائياً.

أيضاً، يمكن الدخول إلى "مدير الأذونات" لمعرفة جميع التطبيقات التي تملك صلاحية معينة، بدلاً من مراجعة كل تطبيق على حدة. ويوفر أندرويد أيضاً إمكانية إيقاف نشاط التطبيقات غير المستخدمة وإزالة بعض صلاحياتها تلقائياً.

لذلك، قد يكون من المفيد إجراء مراجعة دورية للتطبيقات القديمة، خصوصاً تلك التي لم تعد تُستخدم ولكنها لا تزال مثبتة على الهاتف.
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