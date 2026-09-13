قبل أن تصدق المتصل.. طريقة بسيطة تكشف محاولة الاحتيال

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وخلال الآونة الأخيرة، أعلنت طرح ميزة جديدة على أندرويد لاكتشاف المكالمات المزيفة التي تنتحل أرقام جهات الاتصال، في محاولة لمواجهة عمليات الاحتيال التي تجمع بين تزوير رقم المتصل وتقنيات استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.وتعمل التقنية عبر عملية تحقق بين الأجهزة. فعندما يتصل شخص موجود في جهات الاتصال ويستخدم الطرفان Phone by Google، يجري إرسال إشارة تحقق مشفرة للتأكد من أن المكالمة صادرة فعلاً من جهاز الشخص المعروف.أما إذا حاول محتال تزوير الرقم، فلن تصل إشارة التحقق المعتادة، ويمكن للنظام إجراء تحقق إضافي وتنبيه المستخدم إلى احتمال أن شخصاً ينتحل هوية ، مع نصحه بإنهاء المكالمة.وبدأت غوغل طرح الميزة لأجهزة 12 والأحدث، بدايةً من هواتف Pixel، مع اشتراط توفر تطبيقات Phone by Google وContacts وGoogle Messages ودعم RCS، كما يجب أن يستخدم طرفا المكالمة Phone by Google لكي تعمل آلية التحقق.وبغض النظر عن توفر الميزة، فإن النصيحة الأهم عند تلقي مكالمة طارئة تطلب مالاً أو معلومات حساسة هي إنهاء الاتصال والاتصال بالشخص مجدداً عبر رقمه المحفوظ لديك أو التحقق منه بطريقة أخرى قبل اتخاذ أي خطوة.