Honor تستعد لإطلاق MagicPad 4 12.1

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ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد بشاشة مقاسها 12.1 بوصة، ليقدم حجماً أكثر ملاءمة للتنقل مقارنة بالإصدار السابق صاحب شاشة 12.3 بوصة الذي طرحته الشركة في وقت سابق من هذا العام.



ورغم الشائعات التي تشير إلى اعتماد لوحة الشاشة من نوع LCD بدلاً من OLED للحد من التكلفة، فإن الجهاز يحتفظ بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتزاً لضمان استجابة سريعة وتجربة عرض فائقة السلاسة. حددت شركة " " يوم 28 أيلول 2026 موعداً لعقد مؤتمرها الرسمي في ، والمخصص للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة Magic 9، إلى جانب إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد MagicPad 4 12.1 الموجه لتعزيز الإنتاجية والأعمال.ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد بشاشة مقاسها 12.1 بوصة، ليقدم حجماً أكثر ملاءمة للتنقل مقارنة بالإصدار السابق صاحب شاشة 12.3 بوصة الذي طرحته الشركة في وقت سابق من هذا العام.ورغم الشائعات التي تشير إلى اعتماد لوحة الشاشة من نوع LCD بدلاً من OLED للحد من التكلفة، فإن الجهاز يحتفظ بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتزاً لضمان استجابة سريعة وتجربة عرض فائقة السلاسة.

يعتمد MagicPad 4 12.1 في أدائه على معالج Snapdragon 8s Gen 4 الموجه للفئة الفوق-متوسطة، مدعوماً بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. ويُتوقع أن يسهم هذا التوازن بين المعالج ولوحة الـ LCD في طرح الجهاز بسعر اقتصادي وأكثر تنافسية مقارنة بالطراز الأكبر حجماً.



ورغم تقليص الأبعاد الكلية للجهاز، حافظت الشركة على سعة البطارية الضخمة البالغة 10,100 ميلي أمبير في الساعة، وهي السعة ذاتها الموجودة في طراز 12.3 بوصة.



وتكتمل منظومة العمل بدعم القلم الضوئي والتوافق مع تطبيقات بمستوى الحواسيب الشخصية (PC-level)؛ ما يعزز قدرات الجهاز في مجالات الإنتاجية وصناعة المحتوى. (إرم نيوز)