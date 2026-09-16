سعره رخيص.. سامسونغ تروّج لـ Galaxy A18 وهذه مميزاته

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روّجت لهاتف A18 الجديد الذي ستطرحه بسعر رخيص نسبيا لينافس أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.وتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (164.4/77.9/7.7) ملم، وزنه 196 غ.وجاءت شاشته Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass 3 للصدمات والخدوش.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17"، ومعالج Exynos 1610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.ودعمته سامسونغ أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.(روسيا اليوم)