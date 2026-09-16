أنثروبيك" تبحث عن مدير سياسات للأسلحة التقليدية

نشرت شركة "أنثروبيك" إعلانا وظيفيا للبحث عن مدير سياسات للتعامل مع الأسلحة التقليدية، بعد يومين فقط من تحذير رئيسها التنفيذي من أن إنشاء نظام ذكي متقدم قد يؤدي إلى انقراض البشر.

ففي 12 أيلول 2026، نشر ، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، مقالا يحث فيه شركات المتطورة، بما فيها شركته، على إبطاء التطوير خوفا من تدمير الحياة البشرية بطرق لا يمكننا حتى تصورها.

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وبعد يومين فقط، نشرت "أنثروبيك" إعلانا وظيفيا على منصة Daybook المتخصصة في الوظائف المتعلقة بالسياسات والشؤون الحكومية، تبحث فيه عن مدير تصميم سياسات للأسلحة التقليدية، للعمل ضمن فريق "الضمانات" المكلف بتحديد "الحدود المفروضة على كيفية استخدام Claude".

ويوضح الإعلان الوظيفي أن الشخص الذي سيشغل هذا المنصب سيكون مسؤولا عن تحديد متى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة التقليدية مقبولا ومتى يتجاوز الحدود.



وجاء في الإعلان: "من الصعب رسم خط واضح بين الطلبات المقبولة والضارة هنا، لأن المكونات الأساسية يمكن استخدامها في أكثر من غرض: نفس القدرات التي تخدم الهندسة المدنية والبحث العلمي يمكن أن تستخدم أيضا في صنع أنظمة أسلحة".



ويضيف الإعلان: "الأسلحة التقليدية تعتمد بشكل متزايد على البرمجيات، والمخاطر لا تقتصر على الأسلحة النارية فقط: من نموذج ذكاء اصطناعي يشغل نظام أسلحة أو يكتب كود التوجيه، إلى تسليح منصات يمكن استخدامها مدنيا وعسكريا. ويمتد هذا الدور ليشمل كل أنواع الأسلحة، حتى الأنظمة الذاتية التي تختار الأهداف وتستهدفها دون تدخل بشري".