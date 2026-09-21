بمواصفات مميزة.. Chuwi تعلن عن حاسبها المكتبي الضغير

أعلنت شركة Chuwi عن حاسبها المكتبي الصغير الذي صمم ليوفر أداء مميزا مع كل المهام.

ويأتي الحاسب بهيكل أنيق التصميم أبعاده (209.6/209.6/67) ملم، وصمم ليعمل بكفاءة ممتازة مع برمجيات واللغات البرمجية الكبيرة، بفضل معالجه القوي الذي يعمل مع ذاكرة موحّدة تصل سعتها إلى 192 غيغابايت، ويمكن تخصيص ما يصل إلى 160 غيغابايت منها كذاكرة لمعالجة الرسوميات.

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ويعتمد حاسب UniBox AI495 Pro الجديد على معالج Ryzen AI Max+ Pro 495 بـ16 نواة و32 خيطا بمعمارية Zen 5 وبتردد أقصى يبلغ 5.2 غيغاهرتز. ويرافقه معالج رسوميات قوي Radeon 8065S يضم 40 وحدة حسابية بمعمارية RDNA 3.5، ويعمل بتردد يصل إلى 3 غيغاهرتز.



ودعم الجهاز بذواكر وصول عشوائي LPDDR5X-8533 يمكن أن تصل سعاتها إلى 192 غيغابايت، ما يمكنه من العمل مع نماذج LLM البرمجية الكبيرة، ومعالجة الفيديوهات العالية الدقة والتعامل مع ألعاب الفيديو الحديثة بصورة ممتازة. (روسيا اليوم)