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تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. سامسونغ تُطلق سماعات Galaxy Buds On الجديدة

Lebanon 24
25-09-2026 | 01:00
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قريبا.. سامسونغ تُطلق سماعات Galaxy Buds On الجديدة
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تعتزم شركة سامسونغ إطلاق سماعاتها "galaxy Buds On"؛ علماً بأن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أنها ستحمل اسم "Galaxy Buds Able"، إلا أن هذا الأمر لم يعد مرجحاً الآن.
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وجاءت هذه المعلومات عبر موقع "android Headlines"، والتي تضمنت صوراً لسماعات الأذن التي تعتمد تصميم التثبيت بالشبك (clip-on). وتشير التقارير إلى أن هذه السماعات ستحمل اسم "Galaxy Buds On" بدلاً من "Galaxy Buds Able". ورغم أن الصور تظهر السماعات باللون الأسود، فمن المرجح أن توفر سامسونج خيارات ألوان متعددة.

أما بالنسبة للتصميم، فهي تشبه العديد من الطرازات الموجودة في الأسواق حالياً مثل سماعات EarFun Clip 2، وBaseus Inspire XC1، أو Anker Soundcore AeroClip. 

وتُشير التقارير إلى أن سماعات Galaxy Buds On تعتمد تقنية التوصيل الهوائي (air conduction) المفتوحة لنقل الصوت، بدلاً من تقنية التوصيل العظمي، بحسب ما أورده موقع "notebookcheck" التقني.

ويعني ذلك أنها تحتوي على مكبرات صوت صغيرة وموجهة ترسل الصوت والاهتزازات مباشرة إلى قناة الأذن، مما يتيح للمستخدم البقاء على دراية بالأصوات المحيطة به، ولكنه يعني أيضاً عدم توفر ميزة إلغاء الضوضاء.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونغ لم تعلن عن أي تفاصيل رسمية بشأن هذه السماعات، كما لم يتضح بعد موعد طرحها في الأسواق.(إرم نيوز)
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