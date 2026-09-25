مستشعر موجود في كل هاتف تقريباً.. هل تعرف وظيفته؟

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تضم الهواتف الذكية مجموعة من المستشعرات التي تعمل في الخلفية من دون أن يلاحظها المستخدم، ومن بينها "مستشعر القرب"، وهو مكوّن صغير يؤدي دوراً أساسياً أثناء إجراء المكالمات.ويتمثل عمل هذا المستشعر في اكتشاف وجود جسم قريب جداً من الجزء العلوي للهاتف، وغالباً ما يكون وجه المستخدم عند وضع الجهاز على الأذن، ليعطي أمراً بإطفاء الشاشة أو تعطيل اللمس مؤقتاً.وتمنع هذه الخاصية الضغط غير المقصود بالوجه على الشاشة أثناء المكالمة، مثل إنهاء الاتصال أو تشغيل لوحة الأرقام أو فتح تطبيقات أخرى. وبمجرد إبعاد الهاتف عن الأذن، يعيد المستشعر تشغيل الشاشة ويسمح باستخدامها مجدداً.وتعتمد مستشعرات القرب في كثير من الهواتف على الأشعة تحت الحمراء، إذ ترسل إشارة وتراقب انعكاسها عن الأجسام القريبة، من دون الحاجة إلى تحديد طبيعة الجسم نفسه.ويكون المستشعر عادة بالقرب من سماعة المكالمات في الجزء العلوي من الجهاز، إلا أن بعض الهواتف الحديثة تدمجه خلف الشاشة أو داخل الحواف، ما يجعله غير ظاهر للمستخدم.وقد يؤدي تعطل المستشعر إلى بقاء الشاشة مضاءة عند وضع الهاتف على الأذن أو انطفائها بصورة غير طبيعية. وفي بعض الحالات، قد يكون السبب اتساخ المنطقة المحيطة به أو وجود واقٍ للشاشة يحجبه، إضافة إلى احتمال وجود خلل برمجي أو تقني.