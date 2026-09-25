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قبل أن تبحث عنه.. "نتفليكس" تعرف ما قد تشاهده

Lebanon 24
25-09-2026 | 15:28
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قبل أن تبحث عنه.. نتفليكس تعرف ما قد تشاهده
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قد يبدو اختيار فيلم أو مسلسل على "نتفليكس" قراراً شخصياً، إلا أن المنصة تستخدم خوارزميات متطورة لترتيب المحتوى الذي يظهر أمام كل مستخدم وفقاً لاهتماماته.

وتعتمد هذه الخوارزميات على سجل المشاهدة، والمدة التي يقضيها المستخدم في متابعة الأعمال، وما إذا كان يكملها أو يتوقف عنها، إضافة إلى مقارنة سلوكه بأشخاص لديهم اهتمامات مشابهة.

ولا يقتصر الأمر على اقتراح الأفلام والمسلسلات، إذ قد تختلف الصورة المصغرة للعمل نفسه من مستخدم إلى آخر، بحيث تعرض المنصة الصورة التي تتوقع أنها ستكون أكثر جذباً له.
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ومع كل مشاهدة أو اختيار جديد، تتعرف الخوارزميات بصورة أكبر إلى اهتمامات المستخدم، ما يسمح بتعديل التوصيات باستمرار.

وبذلك، لا تختار "نتفليكس" الفيلم بدلاً من المستخدم، لكنها تحدد إلى حد كبير الأعمال التي ستظهر أمامه أولاً، ما قد يؤثر في قراره قبل أن يبدأ البحث.
 
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