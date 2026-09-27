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قبل إطلاقه في 2027.. تسريب يكشف مواصفات iPad الجديد

Lebanon 24
27-09-2026 | 13:50
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قبل إطلاقه في 2027.. تسريب يكشف مواصفات iPad الجديد
قبل إطلاقه في 2027.. تسريب يكشف مواصفات iPad الجديد photos 0
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كشفت تسريبات جديدة عن أبرز مواصفات الجيل المقبل من جهاز iPad الاقتصادي، الذي تستعد "أبل" لإطلاقه خلال ربيع عام 2027، مع ترقيات ملحوظة في الأداء والذاكرة ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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وبحسب المعلومات المستخرجة من أكواد الشركة، من المتوقع أن يعمل الجهاز بشريحة A19 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، مقارنة بشريحة A16 وذاكرة 6 غيغابايت في الجيل الحالي.

ومن المنتظر أن يدعم الجهاز مزايا Apple Intelligence، إلى جانب إصدار جديد من siri يعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب الاتصال، تشير التسريبات إلى تزويد iPad الجديد بمودم C1X ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، إضافة إلى شريحة N1 التي تدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وتقنية Thread.

أما السعر، فلم تعلن "أبل" عنه رسمياً حتى الآن، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمال أن يبدأ من 499 دولاراً على الأقل، مقارنة بسعر 449 دولاراً للجيل الحالي.
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الذكاء الاصطناعي

bluetooth

siri

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