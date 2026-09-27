قبل إطلاقه في 2027.. تسريب يكشف مواصفات iPad الجديد

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كشفت تسريبات جديدة عن أبرز مواصفات الجيل المقبل من جهاز iPad الاقتصادي، الذي تستعد "أبل" لإطلاقه خلال ربيع عام 2027، مع ترقيات ملحوظة في الأداء والذاكرة ودعم تقنيات .وبحسب المعلومات المستخرجة من أكواد الشركة، من المتوقع أن يعمل الجهاز بشريحة A19 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، مقارنة بشريحة A16 وذاكرة 6 غيغابايت في الجيل الحالي.ومن المنتظر أن يدعم الجهاز مزايا Apple Intelligence، إلى جانب إصدار جديد من يعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي.وفي جانب الاتصال، تشير التسريبات إلى تزويد iPad الجديد بمودم C1X ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، إضافة إلى شريحة N1 التي تدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وتقنية Thread.أما السعر، فلم تعلن "أبل" عنه رسمياً حتى الآن، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمال أن يبدأ من 499 دولاراً على الأقل، مقارنة بسعر 449 دولاراً للجيل الحالي.