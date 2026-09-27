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قبل شراء بنك طاقة للابتوب.. انتبه إلى هذه الأرقام

Lebanon 24
27-09-2026 | 15:00
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قبل شراء بنك طاقة للابتوب.. انتبه إلى هذه الأرقام
قبل شراء بنك طاقة للابتوب.. انتبه إلى هذه الأرقام photos 0
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لا تكفي السعة الكبيرة وحدها لاختيار بنك طاقة مناسب للابتوب، إذ يجب الانتباه إلى ثلاثة أرقام أساسية هي: السعة بالمللي أمبير-ساعة (mAh)، والطاقة الفعلية بالواط-ساعة (Wh)، وقدرة الخرج بالواط (W).

فبنك طاقة بسعة 20 ألف mAh، على سبيل المثال، يخزن نحو 74Wh من الطاقة، لكن الخسائر الناتجة عن تحويل الجهد وعملية الشحن قد تخفض الطاقة التي تصل فعلياً إلى الجهاز إلى نحو 52Wh.
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وتبقى قدرة الخرج عاملاً حاسماً، إذ إن بنكاً بسعة ضخمة لا يوفر سوى 15W قد يكون مناسباً لشحن الهاتف، لكنه لن يكون كافياً للابتوب يحتاج إلى 65W أو أكثر. لذلك، من المهم التأكد من دعم تقنية USB-C Power Delivery والتحقق من قدرة منفذ الشحن نفسه.

كما يجب اختيار كابل USB-C قادر على تحمل الطاقة المطلوبة، خصوصاً عند استخدام شواحن تصل قدرتها إلى 100W.

وبالنسبة إلى الاستخدام اليومي أو الحالات الطارئة، يمكن أن تكون سعة 20 ألف mAh خياراً عملياً، فيما توفر سعة تقارب 27 ألف mAh أو 100Wh احتياطياً أكبر للطاقة.
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