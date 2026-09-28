بعد اختبار سعة تخزين "آيفون 18 برو".. انتقادات جديدة لأبل

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واجه هاتف " 18 Pro Max" انتقادات بسبب سعة التخزين، إذ أظهرت اختبارات مستقلة أجرتها قناة اختبارات أن طرازي 1 تيرابايت و2 تيرابايت يستخدمان شرائح (QLC NAND) أبطأ من "SK Hynix"، في حين يحتفظ طرازا 256 جيجابايت و512 جيجابايت بشرائح"TLC".وتنخفض سرعات الكتابة المستمرة بشكل حاد بمجرد استنفاد ذاكرة التخزين المؤقت "SLC" و"TLCK"، بحسب الاختبارات التي أجرتها قناة "Homolab" على منصة "Bilibili".وتشير اختبارات الشاشة إلى أن التخزين قد لا يكون المكوّن خفّضت أبل من تكلفته، فقد نشرت قناة "Poorplayer" المتخصصة في اختبار الشاشات فرق اللون الملحوظ على حسابها في "Weibo"، لشاشة "G9N" المصنّعة من "Samsung" والمستخدمة في "iPhone 18 Pro"، بحسب موقع "نوت بوك ".وتُظهر القياسات تراجعًا في دقة الألوان عند زوايا المشاهدة الصغيرة مقارنةً بشاشة "G9N" الموجودة في "iPhone 17 Pro".