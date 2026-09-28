بعد اختبار سعة تخزين "آيفون 18 برو".. انتقادات جديدة لأبل

واجه هاتف "iphone
18 Pro Max" انتقادات بسبب سعة التخزين، إذ أظهرت اختبارات مستقلة أجرتها قناة اختبارات أن طرازي 1 تيرابايت و2 تيرابايت يستخدمان شرائح (QLC NAND) أبطأ من "SK Hynix"، في حين يحتفظ طرازا 256 جيجابايت و512 جيجابايت بشرائح"TLC".
وتنخفض سرعات الكتابة المستمرة بشكل حاد بمجرد استنفاد ذاكرة التخزين المؤقت "SLC" و"TLCK"، بحسب الاختبارات التي أجرتها قناة "Homolab" على منصة "Bilibili".
وتشير اختبارات الشاشة إلى أن التخزين قد لا يكون المكوّن الوحيد الذي
خفّضت أبل من تكلفته، فقد نشرت قناة "Poorplayer" المتخصصة في اختبار الشاشات فرق اللون الملحوظ على حسابها في "Weibo"، لشاشة "G9N" المصنّعة من "Samsung" والمستخدمة في "iPhone 18 Pro"، بحسب موقع "نوت بوك تشيك
".
وتُظهر القياسات تراجعًا في دقة الألوان عند زوايا المشاهدة الصغيرة مقارنةً بشاشة "G9N" الموجودة في "iPhone 17 Pro".
وتشير النتائج إلى أن شاشة "iPhone 18 Pro" تعاني تغيرات لونية أكثر وضوحًا عند الزوايا الصغيرة مقارنة بشاشة "iPhone 17 Pro"، كما أظهرت القياسات تحولًا أكبر في الألوان باتجاه الأخضر مقارنة بالجيل السابق.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "The Elec" الكورية
أن أبل اقترحت دفع نحو 70 دولارًا مقابل لوحة "OLED" المستخدمة في "iPhone 18 Pro Max"، مع إمكانية انخفاض السعر إلى نحو 60 دولارًا لدى بعض الموردين.
ويمثل ذلك انخفاضًا بنحو 20% مقارنة بالسعر البالغ نحو 80 دولارًا للوحة المستخدمة في "iPhone 17 Pro Max"، بحسب التقرير. (إرم نيوز)