في استطلاع جديد.. هاتف سامسونغ القابل للطي يتفوق على "آيفون 18 برو ماكس"

خطف هاتف "galaxy Z Fold 8" الأضواء من أبرز الهواتف الرائدة لعام 2026، بعدما تصدر استطلاعاً أجراه موقع "PhoneArena"، متقدماً على "Galaxy S26 Ultra" و"iphone 18 Pro Max".
وشارك 407 أشخاص في الاستطلاع
، واختار أكثر من 44% منهم هاتف سامسونغ
القابل للطي، مقابل نحو 40% فضّلوا "Galaxy S26 Ultra"، فيما حل هاتف آبل في المركز الأخير بأقل من 16% من الأصوات.
وعزا الموقع تقدم "Galaxy Z Fold 8" إلى تصميمه الجديد وتجربة استخدامه المختلفة، التي جذبت مستخدمين إلى فئة الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى، رغم افتقاره إلى عدسة تقريب مخصصة.
أما "Galaxy S26 Ultra"، فبقي خياراً قوياً لمن يفضل الهواتف التقليدية، لكنه لم يتمكن من مجاراة جاذبية
التصميم القابل للطي. وأشار كاتب التقرير إلى أن شاشة الهاتف أثارت شكاوى لدى بعض المستخدمين، إلى جانب تحفظه على تصميم الجهاز.
في المقابل، لم تكن التحسينات التي قدمها "iPhone 18 Pro Max"، بما فيها اللون العنابي
الجديد والتجربة البرمجية المصقولة، كافية لمنحه أكثر من المركز الثالث.
لكن نتائج الاستطلاع لا تمثل بيانات مبيعات أو دراسة للسوق، بل تعكس خيارات عينة محدودة من قراء الموقع. ومع ذلك، فإنها تُظهر اتساع الاهتمام بالهواتف القابلة للطي، بعدما كانت لسنوات فئة محدودة داخل سوق الهواتف الذكية.
وبحسب "PhoneArena"، حقق "Galaxy Z Fold 8" نجاحاً ملحوظاً منذ طرحه، فيما أظهرت بيانات سابقة من سامسونغ أن مبيعاته في الولايات المتحدة
تجاوزت مبيعات الجيل السابق بنسبة 30% خلال الشهر الأول.