في استطلاع جديد.. هاتف سامسونغ القابل للطي يتفوق على "آيفون 18 برو ماكس"

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وشارك 407 أشخاص في ، واختار أكثر من 44% منهم هاتف القابل للطي، مقابل نحو 40% فضّلوا "Galaxy S26 Ultra"، فيما حل هاتف آبل في المركز الأخير بأقل من 16% من الأصوات.وعزا الموقع تقدم "Galaxy Z Fold 8" إلى تصميمه الجديد وتجربة استخدامه المختلفة، التي جذبت مستخدمين إلى فئة الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى، رغم افتقاره إلى عدسة تقريب مخصصة.أما "Galaxy S26 Ultra"، فبقي خياراً قوياً لمن يفضل الهواتف التقليدية، لكنه لم يتمكن من مجاراة التصميم القابل للطي. وأشار كاتب التقرير إلى أن شاشة الهاتف أثارت شكاوى لدى بعض المستخدمين، إلى جانب تحفظه على تصميم الجهاز.في المقابل، لم تكن التحسينات التي قدمها "iPhone 18 Pro Max"، بما فيها اللون الجديد والتجربة البرمجية المصقولة، كافية لمنحه أكثر من المركز الثالث.لكن نتائج الاستطلاع لا تمثل بيانات مبيعات أو دراسة للسوق، بل تعكس خيارات عينة محدودة من قراء الموقع. ومع ذلك، فإنها تُظهر اتساع الاهتمام بالهواتف القابلة للطي، بعدما كانت لسنوات فئة محدودة داخل سوق الهواتف الذكية.وبحسب "PhoneArena"، حقق "Galaxy Z Fold 8" نجاحاً ملحوظاً منذ طرحه، فيما أظهرت بيانات سابقة من سامسونغ أن مبيعاته في تجاوزت مبيعات الجيل السابق بنسبة 30% خلال الشهر الأول.