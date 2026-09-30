"ميتا" تطلق مساعداً ذكياً لصنّاع المحتوى

Advertisement

بدأت "ميتا" طرح مساعد ذكي جديد داخل تطبيق "Edits" التابع لـ"إنستغرام"، بهدف مساعدة صنّاع المحتوى على تحليل أداء منشوراتهم وتطوير أفكار تتناسب مع جمهورهم، بدلاً من الاكتفاء بتقديم اقتراحات عامة.ويعتمد المساعد على بيانات حساب صانع المحتوى، بما يشمل عدد المشاهدات والمتابعين والإعجابات والمشاركات ومعدلات الاحتفاظ بالمشاهدين، إلى جانب التعليقات والاتجاهات الرائجة على "إنستغرام"، لتحديد الأنماط التي تؤثر في أداء المحتوى.ويتيح النظام للمستخدم طرح أسئلة مباشرة حول أسباب نجاح مقطع معين مقارنة بآخر، أو معرفة نوع المحتوى الذي حقق تفاعلاً أكبر خلال فترة محددة، كما يمكنه اقتراح أفكار لمقاطع الفيديو والعناوين الافتتاحية والتعليقات والنصوص، استناداً إلى أداء الحساب واهتمامات جمهوره.ويستطيع المساعد أيضاً اقتراح المقاطع الصوتية الرائجة التي تتناسب مع طبيعة المحتوى، ومساعدة المستخدم على تحديد الأفكار التي قد تكون أكثر ملاءمة لجمهوره. وأكدت "ميتا" أن الأداة تتولى جانب التحليل وتقديم الاقتراحات، فيما تبقى القرارات الإبداعية بيد صانع المحتوى.وبدأ طرح الميزة لمستخدمي تطبيق "Edits" في ، على أن تشكل جزءاً من توجه "ميتا" لتوسيع أدوات المخصصة لصنّاع المحتوى عبر منصاتها.